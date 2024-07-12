В Бурятии участок федеральной дороги ремонтируют с опережением графика

В Мухоршибирском районе Бурятии уже подходит к завершению устройство слоев износа на участке федеральной трассы «Байкал» с 551-го по 556-й км. Сначала дорожники выполнили там фрезерование изношенного покрытия, а затем уложили новые защитные слои из асфальтобетонной смеси.Как сообщили в Управлении федеральных автодорог «Южный Байкал», этот участок дороги находился в неудовлетворительном состоянии: на нем присутствовали колейность, выбоины, ямы. Устройство слоев износа позволит обеспечить износостойкость дорожного покрытия и восстановить его ровность.Завершение работ было намечено на октябрь этого года, однако подрядные организации, учитывая высокую загруженность автодороги в летний сезон, ведут работы с опережением графика.После завершения устройства слоев износа дорожники приступят к укреплению обочин из фрезерованного асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси, устройству водоотвода и нанесению дорожной разметки. Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения на данных участках трассы установлены временные дорожные знаки и информационные щиты.Фото: Управление федеральных автодорог «Южный Байкал»