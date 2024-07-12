Почти полторы тысячи семей в Бурятии стали участниками социального контракта

По данным минсоцзащиты Бурятии по состоянию на 1 июля 2024 года в республике 1444 семьи стали участниками социального контракта, которым оказана поддержка в объеме 320 млн. рублей.

Наибольшее количество участников программы по выходу из трудной жизненной ситуации по-прежнему в г. Улан-Удэ. Это 662 человека с общим финансированием - более 161,8 млн рублей.

Самым популярным направлением социального контракта остается индивидуальное предпринимательство. За семь месяцев самозанятыми стали 789 жителей республики, на развитие своей деятельности они получили порядка 247,1 млн рублей.

По итогам реализации социальных контрактов, заключенных в 2022 году, у 90,1 % семей доходы увеличились по сравнению с доходами до заключения социального контракта.

- У почти 32% участников социального контракта доходы превысили величину прожиточного минимума. В 2023 году доходы увеличились у 88 %, а у 50,4 % доходы превысили величину прожиточного минимума, - отметила министр минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова.

За период с 2021 года по июнь 2024 года государственную помощь на основании соцконтракта получили 5 866 жителей республики.

Помощь по социальному контракту оказывается в рамках президентского национального проекта «Демография».

Фото: loon.site