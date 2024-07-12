В историческом центре Улан-Удэ строят новые сети наружного освещения

Сотрудники МБУ «Горсвет» строят новые сети наружного освещения в историческом центре Улан-Удэ.

В ходе реконструкции центра Улан-Удэ городские электрики демонтируют старые опоры и устанавливают новые. Задействованы бригады Советского и Железнодорожного районов. Сейчас специалисты трудятся по ул. Свободы.

Все работы по освещению центра столицы Бурятии будут вестись поэтапно до конца 2025 года.

Напомним, в рамках мастер плана в этом году началась полная реконструкция центральной части Улан-Удэ. Уже снесены старые и ветхие дома, предусмотренные проектом, ведется строительство зданий театра «Байкал», Национального музея Бурятии.

Специализированный застройщик «Пик Байкала» начал разработку проекта трех жилых корпусов, которые будут расположены рядом с торговым комплексом «Народный».

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ