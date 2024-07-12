Общество 12.07.2024 в 12:18
В районе Бурятии закрыли аварийный мост
Он стал опасным как для транспорта, так и для пешеходов
Текст: Андрей Константинов
В Джидинском районе Бурятии на автодороге Белоозерск - Енхор закрыли движение по Нюгуйскому мосту. Причина этого – аварийное состояние сооружения.
«Конструкции моста имеют недостаточную грузоподъемность, дефекты являются опасным и значительно снижают транспортно-эксплуатационные показатели сооружения. Для обеспечения безопасности комиссией принято решение о запрете проезда по мосту всех видов автотранспорта и движения пешеходов», - сообщила районная администрация в вайбер-чате «Джида-инфо.24/7».
О сроках ремонта аварийного моста районные чиновники ничего не сказали. Местным жителям предложено использовать для проезда понтонный мост села Зарубино.
Фото: «Джида-инфо.24/7»
«Конструкции моста имеют недостаточную грузоподъемность, дефекты являются опасным и значительно снижают транспортно-эксплуатационные показатели сооружения. Для обеспечения безопасности комиссией принято решение о запрете проезда по мосту всех видов автотранспорта и движения пешеходов», - сообщила районная администрация в вайбер-чате «Джида-инфо.24/7».
О сроках ремонта аварийного моста районные чиновники ничего не сказали. Местным жителям предложено использовать для проезда понтонный мост села Зарубино.
Фото: «Джида-инфо.24/7»
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