В районе Бурятии закрыли аварийный мост

В Джидинском районе Бурятии на автодороге Белоозерск - Енхор закрыли движение по Нюгуйскому мосту. Причина этого – аварийное состояние сооружения.«Конструкции моста имеют недостаточную грузоподъемность, дефекты являются опасным и значительно снижают транспортно-эксплуатационные показатели сооружения. Для обеспечения безопасности комиссией принято решение о запрете проезда по мосту всех видов автотранспорта и движения пешеходов», - сообщила районная администрация в вайбер-чате «Джида-инфо.24/7».О сроках ремонта аварийного моста районные чиновники ничего не сказали. Местным жителям предложено использовать для проезда понтонный мост села Зарубино.Фото: «Джида-инфо.24/7»