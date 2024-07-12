Общество 12.07.2024 в 12:46
23-летний оператор беспилотников из Бурятии погиб на спецоперации
В ноябре 2023 года Артур Шагдуров добровольцем пошел на СВО
Текст: Андрей Константинов
Вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации 23-летнего уроженца района Артура Шагдурова. В ноябре 2023 года он добровольцем ушел на СВО.
Артур Шагдуров родился 11 октября 2000 года в селе Баянгол. В 2005 году семья переехала в село Ина, через год Артур пошел в 1-й класс в школу села Юбилейный. Увлекался спортом, был активным и целеустремленным парнем. В 2017 году поступил в автомеханический колледж в Хабаровске на специальность «автомеханик».
После окончания колледжа был призван в ряды Вооруженных сил России, службу проходил в Амурском спасательном центре МЧС России.
В ноябре 2023 года Артур заключил контракт и отправился в зону СВО. Служил в должности старшего оператора отделения роты БПЛА.
Гвардии ефрейтор Артур Шагдуров погиб 27 июня 2024 года, выполняя боевое задание. Награжден орденом Мужества посмертно.
Прощание с Артуром Шагдуровым состоится 13 июля в селе Ина.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
Артур Шагдуров родился 11 октября 2000 года в селе Баянгол. В 2005 году семья переехала в село Ина, через год Артур пошел в 1-й класс в школу села Юбилейный. Увлекался спортом, был активным и целеустремленным парнем. В 2017 году поступил в автомеханический колледж в Хабаровске на специальность «автомеханик».
После окончания колледжа был призван в ряды Вооруженных сил России, службу проходил в Амурском спасательном центре МЧС России.
В ноябре 2023 года Артур заключил контракт и отправился в зону СВО. Служил в должности старшего оператора отделения роты БПЛА.
Гвардии ефрейтор Артур Шагдуров погиб 27 июня 2024 года, выполняя боевое задание. Награжден орденом Мужества посмертно.
Прощание с Артуром Шагдуровым состоится 13 июля в селе Ина.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
Тегиспецоперация