23-летний оператор беспилотников из Бурятии погиб на спецоперации

Вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации 23-летнего уроженца района Артура Шагдурова. В ноябре 2023 года он добровольцем ушел на СВО.Артур Шагдуров родился 11 октября 2000 года в селе Баянгол. В 2005 году семья переехала в село Ина, через год Артур пошел в 1-й класс в школу села Юбилейный. Увлекался спортом, был активным и целеустремленным парнем. В 2017 году поступил в автомеханический колледж в Хабаровске на специальность «автомеханик».После окончания колледжа был призван в ряды Вооруженных сил России, службу проходил в Амурском спасательном центре МЧС России.В ноябре 2023 года Артур заключил контракт и отправился в зону СВО. Служил в должности старшего оператора отделения роты БПЛА.Гвардии ефрейтор Артур Шагдуров погиб 27 июня 2024 года, выполняя боевое задание. Награжден орденом Мужества посмертно.Прощание с Артуром Шагдуровым состоится 13 июля в селе Ина.Фото: «Баргузин-инфо.24/7»