Общество 12.07.2024 в 13:02

Более тысячи жителей Бурятии получили бесплатные путевки на курорт

По путевке можно съездить на курорты Бурятии, Краснодара, Крыма, Алтайского края
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более тысячи жителей Бурятии получили бесплатные путевки на курорт

Более тысячи жителей Бурятии получили бесплатные путевки на курорты России в этом году. С начала года санаторно-курортное лечение уже прошли 1 186 жителей республики, из которых 989 - граждане с инвалидностью и 197 - сопровождающие их лица.

Право на льготную путевку в санаторий имеют граждане, получающие набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде.

Путёвки предоставляются только при наличии медицинских показаний в целях профилактики основных заболеваний и оформляются льготнику на основании справки по форме 070/у, которая выдается поликлиникой, и заявления, которое можно подать в региональное отделение Соцфонда   на портале Госуслуг.

В этом году Социальный фонд Бурятии заключил госконтракты на санаторно-курортное лечение жителей республики с 20 санаториями.

Путевки на лечение предоставляются в пределах республики (санаториях Тункинского, Прибайкальского районов и в пригороде Улан-Удэ), так и в санаториях, расположенных в Иркутской, Московской областях, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Республике Крым.

Получить дополнительную информацию о путевках можно по номеру телефона единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный) и в клиентских офисах Социального фонда в Бурятии.

 

Фото: loon.site

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