Общество 13.07.2024 в 07:00
В Бурятии цены растут на всё
Не подорожали только подержанные иномарки
Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии застряли между шоком от высоких цен, снижением доходов и ощущением того, что желания больше не соответствуют их финансовым возможностям. На сегодняшний день годовая инфляция официально превысила 9%, а потребительские цены, согласно данным минэкономразвития, за последнюю неделю увеличились на 0,66%.
Топливо - двигатель торговли
Несмотря на различные факторы, годовая инфляция незамедлительно ускорится, за указанный период она составила 9,22%. Неделей ранее показатель был 8,61%. Между тем неофициальная инфляция также продолжает расти, она же стала значительно выше из-за разбалансировки экономики и финансового сектора нашей страны.
В 2024 году летние месяцы (июнь и июль) станут, пожалуй, рекордными в плане роста цен по Бурятии. Главным проинфляционным драйвером оказалось повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Они увеличились в среднем аж на 9%. Также этим летом выросли цены на авиабилеты, которые стали дороже на 4%. Оставляет желать лучшего и рост стоимости жизненно важных лекарственных препаратов. С начала 2024 года цены на них увеличились на 3,3%.
- Стоимость лекарств, которые не входят в этот перечень, выросла на 4,1%, - сообщили на днях в Минздраве РФ.
Не обошлось и без удорожания стоимости горючего. Буквально на прошлой неделе в Улан-Удэ АЗС подняли цену на топливо: Премиум ДТ - 72,57 руб./л, АИ 100 - 71,1 руб./л, АИ 92 - 52,8 руб./л, АИ 95 - 55,85 руб./л, ДТ - 69,77 руб./л».
Эксперты нефтяного рынка объясняют подорожание в рознице ростом биржевых цен, вызванным дефицитом топлива из-за увеличения спроса, плановыми летними ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и атаками вражеских беспилотников по НПЗ на юге России.
- Рост цен на топливо является серьезным проинфляционным фактором, поскольку основной канал доставок продукции и товаров в республику осуществляется по автомобильным трассам. Из-за таких издержек цены на продукцию и повышаются, - говорит предприниматель, владелец сети розничных магазинов в Улан-Удэ Баир Будаев.
В Национальном союзе хлебопечения (НСХ) рассказали, что в июне по республике подорожал хлеб на 8 - 10%, вдобавок к этому хлебопекарные предприятия столкнулись с заметным ростом цен на муку, вызванным подорожанием зерна на фоне прогнозов по урожаю.
Уведомления о предстоящем росте цен до 29 - 30 рублей за один килограмм пшеничной муки высшего сорта многие хлебопекарные предприятия начали получать еще со второй половины мая. Впрочем, в Минсельхозе РФ отметили, что в связи с ростом производства муки ценовая ситуация на рынке и дальше будет оставаться стабильной.
Стоит отметить, что также значительно подорожал винегретный набор. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата Бурятии. В среднем рост на плодоовощную продукцию составил 16% по сравнению с прошлым годом. Однако свекла выросла в цене почти что в два раза. Картофель же и морковь - на 60%. Заметно подорожали яблоки (27%) и лук (30%).
- С начала 2024 года в рознице цены на яблоки выросли на 30% - до 160 рублей за килограмм. На свеклу - на 92,3%, до 70 рублей за килограмм. На морковь - на 62,8%, до 70 рублей за килограмм, - сообщили в «Руспродсоюзе».
Удорожание винегретного набора связывают с исчерпанием урожая прошлого года. Новый начал уже поступать, но на цены особо не повлиял.
Находимся на пике
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил «Интерфакс», что годовая инфляция достигнет своего пика в июле, а августе-сентябре станет снижаться.
- Пик годовой инфляции, наверное, мы пронаблюдаем в июле. В том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которые вносят большой вклад в годовой показатель инфляции, - подмечает Алексей Заботкин.
При этом из-за высокой банковской ставки деньги в гражданский сектор экономики практически не идут.
- Финансируется прежде всего оборонка из бюджета. Эта отрасль развивается и всасывает в себя трудоспособное население, так как там большая зарплата. А товаров все меньше, поскольку их дает гражданский сектор, который, увы, не финансируется. Поэтому раскручивается маховик инфляции, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.
Еще один фактор, который работает в пользу роста инфляции, это проблемы с логистикой оплаты и поставок товаров из Китая в связи с новыми санкциями. Комиссии по переводу средств из России в другие страны значительно выросли в связи с рисками вторичных санкций США, что теперь приводит к росту издержек импортеров.
В целом опрошенные эксперты отмечают, что основными триггерами раскручивания инфляции стали рост зарплат контрактников (250 - 300 тыс. рублей в месяц), работников ВПК (100 - 200 тыс. рублей) и увеличение пособий на детей. В результате идет отток кадров, в основном мужчин, из гражданской сферы в оборонку. А женщин из торговли, сферы производства, медицины и школ. Дома, оказывается, сидеть выгоднее, получая пособия на детей.
Сегодня многие полагают, что некоторым сдерживающим фактором снижения инфляции стали действия Банка России по ликвидации самого сильного «допинга» роста цен - ипотеки с господдержкой 8%. На эту универсальную для заемщиков ипотеку со льготными ставками приходилось до 70% ипотечных сделок по новому жилью в Бурятии. С 1 июля она прекращена. По второй по популярности – «Семейной» - ипотеке сейчас ужесточены условия, и теперь для застройщиков возможности регулярно переписывать ценники на жилье в сторону увеличения пропадают.
Цены на «праворульки» упали
При этом, пожалуй, единственное, что порадовало жителей Бурятии, это снижение цен на подержанные автомобили. С зимы 2024 года цены на праворульные автомобили снизились, по оценкам экспертов, почти на четверть. Правда на авторынке Улан-Удэ полагают, что это возврат к прежним ценам.
В начале 2024 года на фоне ожидания повышения утильсбора с 1 апреля цены выросли, и в Бурятию завезли огромное число автомобилей. Часть из них выкуплена контрактниками, причем, как говорят продавцы, по ценам от 1,5 млн рублей.
Однако большая часть потенциальных покупателей решила не радовать перекупщиков и подождать. К этому моменту страсти по утильсбору улеглись, и он оказался не столь страшен для конечной цены. Кроме того. Упали и валютные курсы японской йены и евро, что снизило стоимость ввозимых авто из Японии.
В результате, если ходовая бюджетная модель Toyota Corolla Fielder десятилетней давности без пробега по РФ до повышения продавалась за 1,2 млн рублей, сегодня ее цена упала до 950 тыс. рублей.
Снизились в Улан-Удэ и цены на новые китайские автомобили. В связи с тем, что китайцы завезли в РФ слишком много машин, не рассчитав спрос.
Так, по данным агентства «Автостат», седан Arrizo 8 (Chery) подешевел на 460 тыс. рублей, кроссоверы Tiggo 7 Pro Max «скинули» от 200 до 330 тыс. рублей (не во всех версиях), Tiggo 8 нового года стал доступнее на 130 тыс. рублей, а его версия Max - на сумму от 200 до 260 тыс. рублей.
На снижение спроса повлияло и затоваривание рынка, а также сохраняющиеся проблемы с запасными частями и техническим обслуживанием новых автомобилей по целому ряду производителей.
Работать больше?
Ранее ЦБ ужесточил требования к заемщикам, которые берут автокредиты. В частности, регулятор установил надбавки к коэффициентам риска по автокредитам - они вводятся для выдачи автокредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50%. То есть для тех граждан, для кого оплата кредита составляет 50 и более процентов от их дохода.
Как сообщил регулятор, надбавки автоматически увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче кредита. Таким образом, ставка по автокредитам будет выше, чем раньше.
- В первую очередь снизится одобряемость кредитов у банков. С большей долей вероятности, это повлечет за собой повышение ставок: 9-24% - на новые автомобили и 22 - 27% - на машины с пробегом, - сообщает агентство «Автоньюс».
Между тем кризис с продажами на авторынке и начавшееся падение цен на «вторичку» в Улан-Удэ пока не могут преодолеть общий повышательный тренд по инфляции. Деньги стремительно обесцениваются.
- Зарабатывать больше денег - вот секрет смягчения инфляции. Но многие люди этого не хотят. В торговле мы предлагаем в два раза больше зарплату, чем если человек будет работать специалистом в муниципальной структуре. Но продавщицы, поработав немного, уходят, после того как садятся на пособия. Ведь государство увеличило их, и сегодня сидеть дома им стало выгоднее. Вот так и идет деградация кадрового состава. Сегодня мы сталкиваемся с такими проблемами, когда мужчины уезжают на заработки в другие регионы, а их жены уходят с работы, живя на переводы или социальные пособия. В результате из-за кадрового голода мы вынуждены повышать зарплаты остающимся работникам, - подытоживает предприниматель Баир Будаев.
Тем не менее, несмотря на большое число вакансий, все большее количество жителей Бурятии начинает испытывать финансовые затруднения из-за инфляции. При этом рост их доходов не поспевает за ростом цен.
Фото: pixabay.com
Топливо - двигатель торговли
Несмотря на различные факторы, годовая инфляция незамедлительно ускорится, за указанный период она составила 9,22%. Неделей ранее показатель был 8,61%. Между тем неофициальная инфляция также продолжает расти, она же стала значительно выше из-за разбалансировки экономики и финансового сектора нашей страны.
В 2024 году летние месяцы (июнь и июль) станут, пожалуй, рекордными в плане роста цен по Бурятии. Главным проинфляционным драйвером оказалось повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Они увеличились в среднем аж на 9%. Также этим летом выросли цены на авиабилеты, которые стали дороже на 4%. Оставляет желать лучшего и рост стоимости жизненно важных лекарственных препаратов. С начала 2024 года цены на них увеличились на 3,3%.
- Стоимость лекарств, которые не входят в этот перечень, выросла на 4,1%, - сообщили на днях в Минздраве РФ.
Не обошлось и без удорожания стоимости горючего. Буквально на прошлой неделе в Улан-Удэ АЗС подняли цену на топливо: Премиум ДТ - 72,57 руб./л, АИ 100 - 71,1 руб./л, АИ 92 - 52,8 руб./л, АИ 95 - 55,85 руб./л, ДТ - 69,77 руб./л».
Эксперты нефтяного рынка объясняют подорожание в рознице ростом биржевых цен, вызванным дефицитом топлива из-за увеличения спроса, плановыми летними ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и атаками вражеских беспилотников по НПЗ на юге России.
- Рост цен на топливо является серьезным проинфляционным фактором, поскольку основной канал доставок продукции и товаров в республику осуществляется по автомобильным трассам. Из-за таких издержек цены на продукцию и повышаются, - говорит предприниматель, владелец сети розничных магазинов в Улан-Удэ Баир Будаев.
В Национальном союзе хлебопечения (НСХ) рассказали, что в июне по республике подорожал хлеб на 8 - 10%, вдобавок к этому хлебопекарные предприятия столкнулись с заметным ростом цен на муку, вызванным подорожанием зерна на фоне прогнозов по урожаю.
Уведомления о предстоящем росте цен до 29 - 30 рублей за один килограмм пшеничной муки высшего сорта многие хлебопекарные предприятия начали получать еще со второй половины мая. Впрочем, в Минсельхозе РФ отметили, что в связи с ростом производства муки ценовая ситуация на рынке и дальше будет оставаться стабильной.
Стоит отметить, что также значительно подорожал винегретный набор. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата Бурятии. В среднем рост на плодоовощную продукцию составил 16% по сравнению с прошлым годом. Однако свекла выросла в цене почти что в два раза. Картофель же и морковь - на 60%. Заметно подорожали яблоки (27%) и лук (30%).
- С начала 2024 года в рознице цены на яблоки выросли на 30% - до 160 рублей за килограмм. На свеклу - на 92,3%, до 70 рублей за килограмм. На морковь - на 62,8%, до 70 рублей за килограмм, - сообщили в «Руспродсоюзе».
Удорожание винегретного набора связывают с исчерпанием урожая прошлого года. Новый начал уже поступать, но на цены особо не повлиял.
Находимся на пике
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил «Интерфакс», что годовая инфляция достигнет своего пика в июле, а августе-сентябре станет снижаться.
- Пик годовой инфляции, наверное, мы пронаблюдаем в июле. В том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которые вносят большой вклад в годовой показатель инфляции, - подмечает Алексей Заботкин.
При этом из-за высокой банковской ставки деньги в гражданский сектор экономики практически не идут.
- Финансируется прежде всего оборонка из бюджета. Эта отрасль развивается и всасывает в себя трудоспособное население, так как там большая зарплата. А товаров все меньше, поскольку их дает гражданский сектор, который, увы, не финансируется. Поэтому раскручивается маховик инфляции, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.
Еще один фактор, который работает в пользу роста инфляции, это проблемы с логистикой оплаты и поставок товаров из Китая в связи с новыми санкциями. Комиссии по переводу средств из России в другие страны значительно выросли в связи с рисками вторичных санкций США, что теперь приводит к росту издержек импортеров.
В целом опрошенные эксперты отмечают, что основными триггерами раскручивания инфляции стали рост зарплат контрактников (250 - 300 тыс. рублей в месяц), работников ВПК (100 - 200 тыс. рублей) и увеличение пособий на детей. В результате идет отток кадров, в основном мужчин, из гражданской сферы в оборонку. А женщин из торговли, сферы производства, медицины и школ. Дома, оказывается, сидеть выгоднее, получая пособия на детей.
Сегодня многие полагают, что некоторым сдерживающим фактором снижения инфляции стали действия Банка России по ликвидации самого сильного «допинга» роста цен - ипотеки с господдержкой 8%. На эту универсальную для заемщиков ипотеку со льготными ставками приходилось до 70% ипотечных сделок по новому жилью в Бурятии. С 1 июля она прекращена. По второй по популярности – «Семейной» - ипотеке сейчас ужесточены условия, и теперь для застройщиков возможности регулярно переписывать ценники на жилье в сторону увеличения пропадают.
Цены на «праворульки» упали
При этом, пожалуй, единственное, что порадовало жителей Бурятии, это снижение цен на подержанные автомобили. С зимы 2024 года цены на праворульные автомобили снизились, по оценкам экспертов, почти на четверть. Правда на авторынке Улан-Удэ полагают, что это возврат к прежним ценам.
В начале 2024 года на фоне ожидания повышения утильсбора с 1 апреля цены выросли, и в Бурятию завезли огромное число автомобилей. Часть из них выкуплена контрактниками, причем, как говорят продавцы, по ценам от 1,5 млн рублей.
Однако большая часть потенциальных покупателей решила не радовать перекупщиков и подождать. К этому моменту страсти по утильсбору улеглись, и он оказался не столь страшен для конечной цены. Кроме того. Упали и валютные курсы японской йены и евро, что снизило стоимость ввозимых авто из Японии.
В результате, если ходовая бюджетная модель Toyota Corolla Fielder десятилетней давности без пробега по РФ до повышения продавалась за 1,2 млн рублей, сегодня ее цена упала до 950 тыс. рублей.
Снизились в Улан-Удэ и цены на новые китайские автомобили. В связи с тем, что китайцы завезли в РФ слишком много машин, не рассчитав спрос.
Так, по данным агентства «Автостат», седан Arrizo 8 (Chery) подешевел на 460 тыс. рублей, кроссоверы Tiggo 7 Pro Max «скинули» от 200 до 330 тыс. рублей (не во всех версиях), Tiggo 8 нового года стал доступнее на 130 тыс. рублей, а его версия Max - на сумму от 200 до 260 тыс. рублей.
На снижение спроса повлияло и затоваривание рынка, а также сохраняющиеся проблемы с запасными частями и техническим обслуживанием новых автомобилей по целому ряду производителей.
Работать больше?
Ранее ЦБ ужесточил требования к заемщикам, которые берут автокредиты. В частности, регулятор установил надбавки к коэффициентам риска по автокредитам - они вводятся для выдачи автокредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50%. То есть для тех граждан, для кого оплата кредита составляет 50 и более процентов от их дохода.
Как сообщил регулятор, надбавки автоматически увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче кредита. Таким образом, ставка по автокредитам будет выше, чем раньше.
- В первую очередь снизится одобряемость кредитов у банков. С большей долей вероятности, это повлечет за собой повышение ставок: 9-24% - на новые автомобили и 22 - 27% - на машины с пробегом, - сообщает агентство «Автоньюс».
Между тем кризис с продажами на авторынке и начавшееся падение цен на «вторичку» в Улан-Удэ пока не могут преодолеть общий повышательный тренд по инфляции. Деньги стремительно обесцениваются.
- Зарабатывать больше денег - вот секрет смягчения инфляции. Но многие люди этого не хотят. В торговле мы предлагаем в два раза больше зарплату, чем если человек будет работать специалистом в муниципальной структуре. Но продавщицы, поработав немного, уходят, после того как садятся на пособия. Ведь государство увеличило их, и сегодня сидеть дома им стало выгоднее. Вот так и идет деградация кадрового состава. Сегодня мы сталкиваемся с такими проблемами, когда мужчины уезжают на заработки в другие регионы, а их жены уходят с работы, живя на переводы или социальные пособия. В результате из-за кадрового голода мы вынуждены повышать зарплаты остающимся работникам, - подытоживает предприниматель Баир Будаев.
Тем не менее, несмотря на большое число вакансий, все большее количество жителей Бурятии начинает испытывать финансовые затруднения из-за инфляции. При этом рост их доходов не поспевает за ростом цен.
Фото: pixabay.com
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