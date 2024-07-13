В Бурятии цены растут на всё

Жители Бурятии застряли между шоком от высоких цен, снижением доходов и ощущением того, что желания больше не соответствуют их финансовым возможностям. На сегодняшний день годовая инфляция официально превысила 9%, а потребительские цены, согласно данным минэкономразвития, за последнюю неделю увеличились на 0,66%.Несмотря на различные факторы, годовая инфляция незамедлительно ускорится, за указанный период она составила 9,22%. Неделей ранее показатель был 8,61%. Между тем неофициальная инфляция также продолжает расти, она же стала значительно выше из-за разбалансировки экономики и финансового сектора нашей страны.В 2024 году летние месяцы (июнь и июль) станут, пожалуй, рекордными в плане роста цен по Бурятии. Главным проинфляционным драйвером оказалось повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Они увеличились в среднем аж на 9%. Также этим летом выросли цены на авиабилеты, которые стали дороже на 4%. Оставляет желать лучшего и рост стоимости жизненно важных лекарственных препаратов. С начала 2024 года цены на них увеличились на 3,3%.- Стоимость лекарств, которые не входят в этот перечень, выросла на 4,1%, - сообщили на днях в Минздраве РФ.Не обошлось и без удорожания стоимости горючего. Буквально на прошлой неделе в Улан-Удэ АЗС подняли цену на топливо: Премиум ДТ - 72,57 руб./л, АИ 100 - 71,1 руб./л, АИ 92 - 52,8 руб./л, АИ 95 - 55,85 руб./л, ДТ - 69,77 руб./л».Эксперты нефтяного рынка объясняют подорожание в рознице ростом биржевых цен, вызванным дефицитом топлива из-за увеличения спроса, плановыми летними ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и атаками вражеских беспилотников по НПЗ на юге России.- Рост цен на топливо является серьезным проинфляционным фактором, поскольку основной канал доставок продукции и товаров в республику осуществляется по автомобильным трассам. Из-за таких издержек цены на продукцию и повышаются, - говорит предприниматель, владелец сети розничных магазинов в Улан-Удэ Баир Будаев.В Национальном союзе хлебопечения (НСХ) рассказали, что в июне по республике подорожал хлеб на 8 - 10%, вдобавок к этому хлебопекарные предприятия столкнулись с заметным ростом цен на муку, вызванным подорожанием зерна на фоне прогнозов по урожаю.Уведомления о предстоящем росте цен до 29 - 30 рублей за один килограмм пшеничной муки высшего сорта многие хлебопекарные предприятия начали получать еще со второй половины мая. Впрочем, в Минсельхозе РФ отметили, что в связи с ростом производства муки ценовая ситуация на рынке и дальше будет оставаться стабильной.Стоит отметить, что также значительно подорожал винегретный набор. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата Бурятии. В среднем рост на плодоовощную продукцию составил 16% по сравнению с прошлым годом. Однако свекла выросла в цене почти что в два раза. Картофель же и морковь - на 60%. Заметно подорожали яблоки (27%) и лук (30%).- С начала 2024 года в рознице цены на яблоки выросли на 30% - до 160 рублей за килограмм. На свеклу - на 92,3%, до 70 рублей за килограмм. На морковь - на 62,8%, до 70 рублей за килограмм, - сообщили в «Руспродсоюзе».Удорожание винегретного набора связывают с исчерпанием урожая прошлого года. Новый начал уже поступать, но на цены особо не повлиял.Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил «Интерфакс», что годовая инфляция достигнет своего пика в июле, а августе-сентябре станет снижаться.- Пик годовой инфляции, наверное, мы пронаблюдаем в июле. В том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которые вносят большой вклад в годовой показатель инфляции, - подмечает Алексей Заботкин.При этом из-за высокой банковской ставки деньги в гражданский сектор экономики практически не идут.- Финансируется прежде всего оборонка из бюджета. Эта отрасль развивается и всасывает в себя трудоспособное население, так как там большая зарплата. А товаров все меньше, поскольку их дает гражданский сектор, который, увы, не финансируется. Поэтому раскручивается маховик инфляции, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.Еще один фактор, который работает в пользу роста инфляции, это проблемы с логистикой оплаты и поставок товаров из Китая в связи с новыми санкциями. Комиссии по переводу средств из России в другие страны значительно выросли в связи с рисками вторичных санкций США, что теперь приводит к росту издержек импортеров.В целом опрошенные эксперты отмечают, что основными триггерами раскручивания инфляции стали рост зарплат контрактников (250 - 300 тыс. рублей в месяц), работников ВПК (100 - 200 тыс. рублей) и увеличение пособий на детей. В результате идет отток кадров, в основном мужчин, из гражданской сферы в оборонку. А женщин из торговли, сферы производства, медицины и школ. Дома, оказывается, сидеть выгоднее, получая пособия на детей.Сегодня многие полагают, что некоторым сдерживающим фактором снижения инфляции стали действия Банка России по ликвидации самого сильного «допинга» роста цен - ипотеки с господдержкой 8%. На эту универсальную для заемщиков ипотеку со льготными ставками приходилось до 70% ипотечных сделок по новому жилью в Бурятии. С 1 июля она прекращена. По второй по популярности – «Семейной» - ипотеке сейчас ужесточены условия, и теперь для застройщиков возможности регулярно переписывать ценники на жилье в сторону увеличения пропадают.При этом, пожалуй, единственное, что порадовало жителей Бурятии, это снижение цен на подержанные автомобили. С зимы 2024 года цены на праворульные автомобили снизились, по оценкам экспертов, почти на четверть. Правда на авторынке Улан-Удэ полагают, что это возврат к прежним ценам.В начале 2024 года на фоне ожидания повышения утильсбора с 1 апреля цены выросли, и в Бурятию завезли огромное число автомобилей. Часть из них выкуплена контрактниками, причем, как говорят продавцы, по ценам от 1,5 млн рублей.Однако большая часть потенциальных покупателей решила не радовать перекупщиков и подождать. К этому моменту страсти по утильсбору улеглись, и он оказался не столь страшен для конечной цены. Кроме того. Упали и валютные курсы японской йены и евро, что снизило стоимость ввозимых авто из Японии.В результате, если ходовая бюджетная модель Toyota Corolla Fielder десятилетней давности без пробега по РФ до повышения продавалась за 1,2 млн рублей, сегодня ее цена упала до 950 тыс. рублей.Снизились в Улан-Удэ и цены на новые китайские автомобили. В связи с тем, что китайцы завезли в РФ слишком много машин, не рассчитав спрос.Так, по данным агентства «Автостат», седан Arrizo 8 (Chery) подешевел на 460 тыс. рублей, кроссоверы Tiggo 7 Pro Max «скинули» от 200 до 330 тыс. рублей (не во всех версиях), Tiggo 8 нового года стал доступнее на 130 тыс. рублей, а его версия Max - на сумму от 200 до 260 тыс. рублей.На снижение спроса повлияло и затоваривание рынка, а также сохраняющиеся проблемы с запасными частями и техническим обслуживанием новых автомобилей по целому ряду производителей.Ранее ЦБ ужесточил требования к заемщикам, которые берут автокредиты. В частности, регулятор установил надбавки к коэффициентам риска по автокредитам - они вводятся для выдачи автокредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50%. То есть для тех граждан, для кого оплата кредита составляет 50 и более процентов от их дохода.Как сообщил регулятор, надбавки автоматически увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче кредита. Таким образом, ставка по автокредитам будет выше, чем раньше.- В первую очередь снизится одобряемость кредитов у банков. С большей долей вероятности, это повлечет за собой повышение ставок: 9-24% - на новые автомобили и 22 - 27% - на машины с пробегом, - сообщает агентство «Автоньюс».Между тем кризис с продажами на авторынке и начавшееся падение цен на «вторичку» в Улан-Удэ пока не могут преодолеть общий повышательный тренд по инфляции. Деньги стремительно обесцениваются.- Зарабатывать больше денег - вот секрет смягчения инфляции. Но многие люди этого не хотят. В торговле мы предлагаем в два раза больше зарплату, чем если человек будет работать специалистом в муниципальной структуре. Но продавщицы, поработав немного, уходят, после того как садятся на пособия. Ведь государство увеличило их, и сегодня сидеть дома им стало выгоднее. Вот так и идет деградация кадрового состава. Сегодня мы сталкиваемся с такими проблемами, когда мужчины уезжают на заработки в другие регионы, а их жены уходят с работы, живя на переводы или социальные пособия. В результате из-за кадрового голода мы вынуждены повышать зарплаты остающимся работникам, - подытоживает предприниматель Баир Будаев.Тем не менее, несмотря на большое число вакансий, все большее количество жителей Бурятии начинает испытывать финансовые затруднения из-за инфляции. При этом рост их доходов не поспевает за ростом цен.Фото: pixabay.com