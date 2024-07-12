Для жителей Бурятии организовали автобусы на «Голос кочевников»
Уже сегодня в 16.00 откроется XIV международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (возрастное ограничение 6+). Фестиваль пройдёт 12-13 июля в туркомплексе «Степной кочевник» в с. Ацагат.
Для жителей Бурятии и гостей фестиваля организованы специальные автобусы до места проведения фестиваля.
Автобусы будут отходить с Театральной площади (за аркой у Театра оперы и балета, ул. Ленина, 51) по мере наполняемости. Дорога займет около часа.
12 июля автобусы будут курсировать с 12.00 до 19.00 из Улан-Удэ до Ацагата. Обратно - с 20.00 до 01.00.
13 июля на фестиваль можно будет уехать с 10.00 до 19.00, а обратно - с 20.00 до 02.00.
Билеты на автобус приобретаются при посадке. Стоимость проезда — 230 руб.
Для детей до 6 лет без предоставления места — бесплатно.
Фото: Номер один