Для жителей Бурятии организовали автобусы на «Голос кочевников»

Уже сегодня в 16.00 откроется XIV международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (возрастное ограничение 6+). Фестиваль пройдёт 12-13 июля в туркомплексе «Степной кочевник» в с. Ацагат.

Для жителей Бурятии и гостей фестиваля организованы специальные автобусы до места проведения фестиваля.

Автобусы будут отходить с Театральной площади (за аркой у Театра оперы и балета, ул. Ленина, 51) по мере наполняемости. Дорога займет около часа.

12 июля автобусы будут курсировать с 12.00 до 19.00 из Улан-Удэ до Ацагата. Обратно - с 20.00 до 01.00.

13 июля на фестиваль можно будет уехать с 10.00 до 19.00, а обратно - с 20.00 до 02.00.

Билеты на автобус приобретаются при посадке. Стоимость проезда — 230 руб.

Для детей до 6 лет без предоставления места — бесплатно.

Фото: Номер один