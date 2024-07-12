Общество 12.07.2024 в 14:29

На СВО погиб внук легендарного бурятского эколога

За проявленный героизм Очир Шапхаев награждён орденом Мужества посмертно
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Текст: Андрей Константинов
На СВО погиб внук легендарного бурятского эколога
12 мая 2024 года в зоне СВО погиб 23-летний Очир Шапхаев, служивший в 5-й Гвардейской танковой бригаде.

Очир Шапхаев родился 4 сентября 2000 года в селе Санага Закаменского района. В семье воспитывалось 5 детей, Очир был старшим из них.

С 2007 по 2018 год Очир учился в средней школе №17 в Улан-Удэ. В школьные годы активно занимался вольной борьбой, футболом.

После окончания школы поступил в Техникум строительства и городского хозяйства, получил квалификацию «сварщик». Затем продолжил обучение в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».
 
В ноябре 2023 года Очир Шапхаев заключил контракт с 5-й Гвардейской танковой бригадой и в феврале 2024 года в составе штурмового подразделения отбыл в ДНР. 12 мая 2024 года Очир погиб. За проявленный героизм награждён орденом Мужества посмертно.

Дома у погибшего бойца остались жена, сын, родители, трое братьев и сестра.

Отметим, Очир Шапхаев был внуком легендарного бурятского эколога и учёного Сергея Герасимовича Шапхаева, который скончался в 2018 году.
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