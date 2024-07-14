Жители новостроек в Улан-Удэ два года без освещения

Счастливые обладатели недвижимости в четырех новостройках вот уже несколько лет пытаются договориться с мэрией города о том, чтобы она взяла под свое крыло несколько фонарных столбов. Однако муниципалитет категорически выступает против предлагаемой ему инициативы по содержанию сети наружного освещения. Так как изначально эту ответственность на себя водрузили собственники квартир, а не город.Быстрая застройка нашего города современными жилыми домами, с одной стороны, говорит о развитии Улан-Удэ. Но с другой - в таких местах порой возникают ситуации, которые портят настроение гражданам, купившим себе квартиры. Одна из таких ситуаций сложилась в 110 микрорайоне.Стоит отметить, что, согласно генплану, главными перспективными зонами застройки давно являются юго-западная и юго-восточная части города. Со временем компанию им составят зоны, где будут реализовывать проекты комплексного развития территории (КРТ). Хотя пока слишком рано говорить, насколько убедительно в условиях Улан-Удэ покажут себя КРТ. Как известно, сейчас в историческом центре только-только начинают воплощать пилотный проект комплексного развития территории.В 110 микрорайоне есть зона, на которой «СмитИнвест» построил многоквартирные дома № 12, 13, 14 и 15. Стильные высотки в черно-желтых тонах стоят за торговым центром «Мед» и всем хороши, вот только, как отмечают местные жители, возле них нет наружного освещения. Точнее, фонари имеются, но они не освещают окрестности. Длится сложившаяся ситуация целых два года.Жители домов хотят, чтобы эти фонарные столбы взял в свою собственность муниципалитет и отвечал за них, как отвечает за многие другие столбы наружного освещения, имеющиеся в г. Улан-Удэ. Но город упирается, не желая этого делать. Указанные фонари находятся в долевой собственности граждан, которые владеют квартирами в многоэтажках № 12, 13, 14 и 15.Положение, когда столбами наружного освещения владеет в основном муниципалитет, но какие-то небольшие «кусочки» осветительного электрохозяйства находятся в коллективном ведении жильцов-физлиц, выглядит странно. И эта ситуация довольно известна. О ней в курсе в том числе комитет по управлению имуществом администрации г. Улан-Удэ и руководство застройщика, построившего дома и столбы возле них.- Строительство домов в 110 квартале произведено ООО «Специализированный застройщик «СмитИнвест+» на средства дольщиков. В строительный проект также была включена организация системы освещения придомовой территории. Вместе с недвижимостью она перешла в собственность дольщиков. На момент перехода прав собственности на квартиры данная система находилась в работоспособном состоянии, - пояснял в ходе состоявшихся разбирательств генеральный директор ООО «СЗ «СмитИнвест» Геннадий Доржиев.Так что технических проблем с запуском освещения нет, а корни странной истории уходят в проект. Зачем надо было включать в него еще и столбы, нам не очень понятно. Но, видимо, профинансировать возведение только квартир, отказавшись от инвестирования денег в фонарные столбы, люди не могли. Вот и получили все «в комплекте».Наверное, сейчас дольщикам будущих строительств можно посоветовать во избежание аналогичных историй десять раз подумать, прежде чем вступать в долевое строительство домов, если их будущие квартиры «утяжеляются» столбами. Так сказать, «олл инклюзив». Но что делать, если граждане уже получили квартиры с фонарными столбами в придачу?На что рассчитывали люди, конечно, понятно. Надеялись, что удастся передать фонари в собственность муниципалитета и избежать оплаты за электроэнергию, которую потребляла бы система уличного освещения при работе в вечерне-ночное время. Также есть не очень понятный вопрос, надо ли гражданам платить налог со своего «фонарно-столбового» имущества.Возможно, раньше передавать удавалось. Но сегодня чиновники дают этой теме от ворот поворот. И это тоже понятно. Зачем в наши непростые времена брать на баланс города объекты, которые потом надо обслуживать.Как рассказал «Номер один» один из граждан, которые следят за развитием дел, в договоре собственников с местной «управляшкой» ЖКС «Саяны» на обслуживание общедомового имущества нет пункта о том, что та берет на себя хлопоты по поводу фонарей. А чтобы включить новый пункт в договор, жильцы должны согласиться повысить тариф (ведь «управляшке» нужны средства на указанную работу).В домовом чате кто-то даже спросил, мол, уважаемые соседи, будем ли поднимать тариф, чтобы «Саяны» начали следить за фонарями. Дескать, если будем, то надо проводить общее собрание и принимать решение. Вопрос не вызвал всплеска энтузиазма.В муниципальном учреждении «Горсвет», которое работает с системой наружного освещения города, отметили, что сети наружного освещения расположены на земельном участке, собственником которого являются жители многоквартирных домов. Там также пояснили, при их передаче в оперативное управление МБУ «Горсвет» необходимо будет предоставить протоколы согласия собственников.Но люди, повторим, говорят не про передачу своей собственности (столбов) в оперативное управление муниципалам. Они стремятся фактически подарить муниципалитету эту собственность. А какому учреждению город потом передаст фонари в оперативное управление, это дело городских властей.Но чиновники отбиваются от граждан, дары приносящих.- В случаях, когда сети наружного освещения созданы за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и используются для освещения придомовой территории (земельного участка), границы которой определены в установленном порядке, такие сети являются собственностью данных собственников и подлежат содержанию за их счет, - такова принципиальная позиция комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ.Председатель комитета Дарима Дондукова озвучила ее ранее тем, кто обращался по этой теме.Подлежать то, возможно, и подлежат… Но разве город не видит, что сложилась плохая картина. У нынешних собственников фонари годами не запускаются в работу. Неужели это не беспокоит муниципалитет? Фонари начинают выполнять уже роль уличных арт-объектов, а не элементов ЖКХ. Это проблема. Хотя бы с точки зрения безопасности в темные вечера.- Мимо наших домов есть сквозной проход. Им все пользуются. Дети могут пройти в сторону школы, приходят в гости друг к другу. Это общедоступное место, - говорят местные жители.Имеет ли город право безвозмездно принять чужую собственность в свою? Или купить за символический рубль или даже копейку? Думаем, имеет. Согласитесь, что централизация всей системы уличных фонарей Улан-Удэ в муниципальной собственности смотрится практично.Спилить фонарные столбы, сдать как вторсырье, вырученные средства направить на решение каких-нибудь общедомовых вопросов. Это вариант, к которому все в итоге может прийти. Без присмотра фонарное имущество будет ветшать. Не дай бог, когда-нибудь что-то упадет под порывом ветра. Поэтому надо действовать заранее, не дожидаясь, пока оторвавшийся элемент попадет человеку по голове.А окрестности дома можно начать освещать лампами или прожекторами, установив их возле подъездов. Фонари, конечно, светили бы повыше, но как альтернатива и это подойдет.- На соседней улице тоже построены дома, есть спортивная площадка. Там стоят столбы освещения. Я туда вечером пошел посмотреть, как они освещаются. Оказывается, освещение идет не от столбов, а от фонарей, которые прицепили к подъездам - управляющая компания установила прожекторы над козырьками подъездов. Так и освещают, - рассказывает один из жителей домов.Сейчас граждане думают, не перенять ли им этот опыт.- Дома хорошие, двор красивый, управляющая компания - молодцы. Все хорошо, но вопрос по передаче фонарей городу решить не получается. Но если нам установить такие же лампы в районе подъездов, то потребность в этих уличных столбах, фонарях отпадет. За электроэнергию будем, конечно, платить в рамках ОДН, - поясняет жилец.Вероятно, в Улан-Удэ проекты новых высоток, где за деньги дольщиков строится также система наружного освещения, будут множиться. И так как муниципалитет не желает принять их в подарок, фонарная проблематика станет очень актуальной. В столице республики немало небогатых людей, не желающих «утяжелять» тариф на содержание общедомового имущества еще и «фонарными» суммами.Легко спрогнозировать, что то один, то другой дом будет переходить на альтернативный метод освещения своих окрестностей. Современный жилой дом, конечно, это не исправительная колония на Колыме и не погранзастава, но запрета на прожекторы на подъездных козырьках вроде бы пока нет. Зрелище будет печальное. На месте спиленных фонарей - металлические «пеньки», зато у подъездов - мощные лампы или прожекторы.Фото: «Номер один»