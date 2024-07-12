Ипотека в Бурятии прибавила в процентах

За последнюю неделю многие банки в республике вновь подняли ставки по ипотечным кредитам. Часть кредитных организаций готова выдавать ипотеку по ставке 23% годовых, а средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%.Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,3%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Рост не коснется программ с господдержкой. Отныне минимальные ставки для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования составят от 19,5%. Для ипотеки на загородную недвижимость и землю они вырастут до 19,8%, по программе «Военная ипотека» - до 18,9%, по программе «Коммерческая ипотека» - до 21%. Для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую ставки составят от 20%. Ранее на 1,3% поднял ставку по ипотеке и ВТБ. В целом ставки в банках поднялись до 23%.В Бурятии рост ставок уже привел к существенному дисконту на продажу вторичного жилья.- Скидка в 10% при ставке в 21% при кредитовании на 30 лет существенно снижает ежемесячные платежи по ипотеке, - рассказывает риелтор Виктория Намсараева. - Недавно прошла сделка, клиент пошел на скидку в 10% от цены на однокомнатную квартиру в Улан-Удэ. Это позволило заемщику получить одобрение в банке на стадии и взять кредит в 2,5 млн рублей. Дисконт позволил покупателю снизить ежемесячный платеж с 50 тыс. рублей до 45 тыс. рублей.Как отметила риелтор, сегодня на первый план выходит поиск покупателя, имеющего всю сумму покупки за квартиру, а таких всегда было немного на жилищном рынке региона.- При таких ставках на долгих сроках ипотечного кредитования переплата за квартиру составляет трехкратную величину, естественно, что это замораживает саму потребность в подобных кредитах, - говорит она.Таким образом, по словам риелтора, все более актуальным становится торг при покупке жилья. Дисконт теперь является одним из наиболее простых способов снизить ипотечные платежи, что позволяет совершать сделки даже при сверхвысоких ставках. Соответственно, это позволяет постепенно двигать цены вниз, чего ждут многие потенциальные покупатели жилья.Чтобы рынок смог пережить тяжелые времена, связанные с решениями ЦБ и правительства РФ об ужесточении условий кредитования, продавцам придется идти на существенные дисконты, от которых участники рынка уже отвыкли. Ведь последний раз аналогичные дисконты продавцы давали десять лет назад в ходе жилищного кризиса 2014 года.Фото: pixabay.com