Общество 13.07.2024 в 11:00

В Бурятии перенесли «рыбный» праздник

Причиной этого стала плохая погода
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перенесли «рыбный» праздник
Праздник «День рыбака» в Забайкальском национальном парке, который должен был состояться сегодня, переносится на воскресенье, 14 июля.

«Погода внесла свои коррективы в наши планы. В поселке Курбулик - шквальный ветер и вот-вот будет дождь. Надеемся на ваше понимание. Приезжайте к нам завтра!» - такое сообщение появилось в соцсетях «Заповедного Подлеморья».

Напомним, праздник «День рыбака» в селе Курбулик проводится уже в 10-й раз. Он объединяет не только тех, кто любит ловить рыбу, но и тех, кому интересны живые традиции людей, много лет проживающих на берегу Байкала.

На празднике будут разнообразные конкурсы, в том числе и по ловле рыбы. Пройдет дегустация вкуснейших блюд из рыбы, приготовленных по старинным рецептам. Ожидается, что для гостей мероприятия выступит кавер-группа из Улан-Удэ «The Presto Band».

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