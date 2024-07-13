В Бурятии перенесли «рыбный» праздник

Праздник «День рыбака» в Забайкальском национальном парке, который должен был состояться сегодня, переносится на воскресенье, 14 июля.«Погода внесла свои коррективы в наши планы. В поселке Курбулик - шквальный ветер и вот-вот будет дождь. Надеемся на ваше понимание. Приезжайте к нам завтра!» - такое сообщение появилось в соцсетях «Заповедного Подлеморья».Напомним, праздник «День рыбака» в селе Курбулик проводится уже в 10-й раз. Он объединяет не только тех, кто любит ловить рыбу, но и тех, кому интересны живые традиции людей, много лет проживающих на берегу Байкала.На празднике будут разнообразные конкурсы, в том числе и по ловле рыбы. Пройдет дегустация вкуснейших блюд из рыбы, приготовленных по старинным рецептам. Ожидается, что для гостей мероприятия выступит кавер-группа из Улан-Удэ «The Presto Band».Возрастное ограничение: 0+