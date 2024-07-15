В Бурятии с начала года 20 женщин подверглись сексуальному насилию

В январе – июне 2024 года в Бурятии зарегистрировали 8802 преступления, что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2023 года. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-13%), убийств (-4%), краж (-29%), грабежей (-37%), мошенничеств (-9%).При этом отмечается рост преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (+11%), незаконным оборотом оружия (+2,5%) и наркотиков (+6%). Количество изнасилований и покушений на изнасилование, а также хулиганств осталось на уровне аналогичного периода прошлого года (20 и 11 преступлений соответственно).Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-24%), в состоянии алкогольного опьянения (-16%).Сохраняется динамика роста преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За первые полгода зарегистрированы 2690 таких деяний (+6,7%).Число преступлений, совершенных несовершеннолетними либо при их соучастии, немного выросло (185 преступлений против 168 в прошлом году). А вот количество криминальных деяний, совершенных ранее судимыми лицами, наоборот, снизилось с 3141 до 3031.Фото: pixabay.com