Общество 15.07.2024 в 09:25

В Бурятии с начала года 20 женщин подверглись сексуальному насилию

Число изнасилований в республике не снизилось, несмотря на общее сокращение преступности
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии с начала года 20 женщин подверглись сексуальному насилию
В январе – июне 2024 года в Бурятии зарегистрировали 8802 преступления, что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2023 года. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-13%), убийств (-4%), краж (-29%), грабежей (-37%), мошенничеств (-9%).

При этом отмечается рост преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (+11%), незаконным оборотом оружия (+2,5%) и наркотиков (+6%). Количество изнасилований и покушений на изнасилование, а также хулиганств осталось на уровне аналогичного периода прошлого года (20 и 11 преступлений соответственно).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-24%), в состоянии алкогольного опьянения (-16%).

Сохраняется динамика роста преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За первые полгода зарегистрированы 2690 таких деяний (+6,7%).

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними либо при их соучастии, немного выросло (185 преступлений против 168 в прошлом году). А вот количество криминальных деяний, совершенных ранее судимыми лицами, наоборот, снизилось с 3141 до 3031.

Фото: pixabay.com
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