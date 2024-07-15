В районе Бурятии магазины установили «конские» ценники на продукты

Прокуратура Бурятии выявила нарушения при установлении цен на социально значимые продукты в Баунтовском районе.Как рассказали в надзорном ведомстве, постановлением правительства Бурятии определены предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды социально значимых товаров, которые продают в районах, приравненных к Крайнему Северу. Предельно допустимые надбавки на них составляют 35–45%.Однако проверка показала, что в магазинах поселков Варваринский и Усть-Джилинда молоко, сахар, макароны, рис и гречку продавали с надбавкой в 60%.«Прокурор района внес руководителю торговой организации представление. По результатам его рассмотрения цены на продукты приведены в соответствие с требованиями законодательства. Также по постановлению прокуратуры он привлечен к административной ответственности», - сообщили надзорщики.Фото: «Номер один»