Общество 15.07.2024 в 09:38
В районе Бурятии магазины установили «конские» ценники на продукты
На завышенные цены обратили внимание в прокуратуре
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии выявила нарушения при установлении цен на социально значимые продукты в Баунтовском районе.
Как рассказали в надзорном ведомстве, постановлением правительства Бурятии определены предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды социально значимых товаров, которые продают в районах, приравненных к Крайнему Северу. Предельно допустимые надбавки на них составляют 35–45%.
Однако проверка показала, что в магазинах поселков Варваринский и Усть-Джилинда молоко, сахар, макароны, рис и гречку продавали с надбавкой в 60%.
«Прокурор района внес руководителю торговой организации представление. По результатам его рассмотрения цены на продукты приведены в соответствие с требованиями законодательства. Также по постановлению прокуратуры он привлечен к административной ответственности», - сообщили надзорщики.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в надзорном ведомстве, постановлением правительства Бурятии определены предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды социально значимых товаров, которые продают в районах, приравненных к Крайнему Северу. Предельно допустимые надбавки на них составляют 35–45%.
Однако проверка показала, что в магазинах поселков Варваринский и Усть-Джилинда молоко, сахар, макароны, рис и гречку продавали с надбавкой в 60%.
«Прокурор района внес руководителю торговой организации представление. По результатам его рассмотрения цены на продукты приведены в соответствие с требованиями законодательства. Также по постановлению прокуратуры он привлечен к административной ответственности», - сообщили надзорщики.
Фото: «Номер один»
Тегипродукты прокуратура