Общество 15.07.2024 в 09:38

В районе Бурятии магазины установили «конские» ценники на продукты

На завышенные цены обратили внимание в прокуратуре
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Текст: Андрей Константинов
В районе Бурятии магазины установили «конские» ценники на продукты
Прокуратура Бурятии выявила нарушения при установлении цен на социально значимые продукты в Баунтовском районе.

Как рассказали в надзорном ведомстве, постановлением правительства Бурятии определены предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды социально значимых товаров, которые продают в районах, приравненных к Крайнему Северу. Предельно допустимые надбавки на них составляют 35–45%.

Однако проверка показала, что в магазинах поселков Варваринский и Усть-Джилинда молоко, сахар, макароны, рис и гречку продавали с надбавкой в 60%.

«Прокурор района внес руководителю торговой организации представление. По результатам его рассмотрения цены на продукты приведены в соответствие с требованиями законодательства. Также по постановлению прокуратуры он привлечен к административной ответственности», - сообщили надзорщики.

Фото: «Номер один»
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продукты прокуратура

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