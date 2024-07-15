В Улан-Удэ оштрафовали директора управляшки одной из новостроек

Жители одной из новостроек, получившие ключи от квартир в феврале прошлого года, были вынуждены обратиться к уполномоченному по правам человека в Бурятии через год после новоселья.

Как рассказали жители новостройки, их управляющая компания не выполняла свои прямые обязанности - не проводилась уборка в подъездах, придомовая территория никак не облагораживалась, дозвониться до компании, чтобы вызвать специалистов по коммунальным услугам было невозможно.К обращению прилагались фотоматериалы, подтверждающие захламленность и мусор во дворе новостройки, рядом с детской площадкой размещался строительный мусор в больших объемах.

Со своей проблемой жители уже обращались и в жилищную инспекцию, и в администрацию города, в Роспотребнадзор, вызывали «Народного контролера», но ничего не смогли сделать. Сменить управляющую компанию законным образом им не удалось, в связи с не завершением установленного срока.

Юлия Жамбалова инициировала проверку органами прокуратуры, которая подтвердила обращения жителей новостроек.

- Вопреки требованиям жилищного законодательства управляющая компания осуществляла управление и содержание вверенного ей многоквартирного дома ненадлежащим образом. Для устранения нарушений прокурором Октябрьского района г. Улан-Удэ внесено представление гендиректору управляющей компании, - сообщили в приемной уполномоченного.

Кроме того, материалы внеплановой выездной проверки, проведенной управлением муниципальной жилищной инспекции администрации г. Улан-Удэ, были направлены в Госжилинспекцию, а генеральный директор оштрафован на 50 тыс. рублей.

Фото: Приемная уполномоченного по правам человека в РБ