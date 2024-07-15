Улан-удэнцы могут лишиться своих домов и квартир

Жителей Улан-Удэ вновь предупреждают о том, что нужно скорее зарегистрировать права на недвижимость в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

- Теперь объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и сведения о собственнике которых отсутствуют в комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ, будут признаваться бесхозяйными и оформляться в муниципальную собственность, - сообщили в администрации Советского района Улан-Удэ.

Это связано с изменениями в федеральном законодательстве.

Регистрация таких объектов не облагается государственной пошлиной.

Узнать, проводятся ли в отношении квартиры или земельного участка мероприятия по выявлению правообладателя, можно по адресу: Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 511, либо по телефонам: 8(3012) 23-59-03, 23-59-19.

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