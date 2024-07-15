С 15 июля во всех районах города отключат горячую воду

С 15 июля Улан-Удэнская ТЭЦ-1 планово остановит свою работу. Во всех районах города будет отключена горячая вода. Теплофикационное оборудование будет остановлено для подготовки станции к предстоящему отопительному сезону.

- С 00:00 15 июля будет остановлено все основное тепломеханическое оборудование с отключением горячего водоснабжения у потребителей Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов в зоне обслуживания ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Подача горячей воды от котельных осуществляется по индивидуальным графикам, - сообщили в администрации города.

Работы планируют завершить до 24:00 24 июля, после чего потребители города будут постепенно подключаться к горячему водоснабжению.

Фото: loon.site