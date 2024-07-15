В Бурятии ждут очередной скачок цен на боргойскую баранину

После проведения в прошлом году гастрономического фестиваля «Боргойская баранина» на этот сорт мяса из Джидинского района Бурятии был отмечен 20-процентный рост цен. 20 июля этого года фестиваль состоится второй раз. На этом фоне прогнозируется продолжение роста цен на боргойскую баранину - до 50 процентов.Боргойская баранина - это один из лучших продуктов питания среди производимых в Бурятии. Она отличается необыкновенным вкусом, т. к. овцы растут в условиях особого микроклимата, питаются травами, произрастающими на солоноватых почвах, насыщенных минералами. Повышение цен объясняют тем, что интерес к этому сорту баранины растет, а территория, на которой ее можно выращивать, весьма ограничена. Хотя, конечно, потенциал по наращиванию поголовья еще не исчерпан.Второй фестиваль «Боргойская баранина» пройдет 20 июля в местности Атаган Булаг. Всех, кто посетит фестиваль, ждут вкуснейшие блюда, конкурсы, родео, дегустации (в том числе обещают редкие блюда), мастер-классы, спортивные состязания, ярмарка изделий ремесленников и т. д. Если будут желающие, им организуют экскурсию. А в запланированной лотерее главным призом будет мотоцикл. Для проведения фестиваля планируется забить как минимум 140 баранов.В рамках концертной программы выступят молодые исполнители и музыканты.Боргойская баранина в свое время была подана к столу на коронации царя Николая II в конце 19 века. А в советское время ее продавали в Москве в знаменитом гастрономе «Елисеевский». Сегодня в Джидинском районе насчитывается около 60 тысяч голов боргойских овец, часть поголовья регулярно идет на продажу. В год от продажи баранины местные жители получают примерно 60 млн рублей. На нынешнем фестивале ждут главу Бурятии Алексея Цыденова.Фестиваль, который показывает хорошее развитие, в будущем планируют передать под управление какой-нибудь частной структуры, то есть на аутсорсинг. В качестве примера организаторы приводят музыкальный фестиваль «Голос кочевника».Возрастное ограничение: 0+Фото: «Номер один»