Общество 15.07.2024 в 12:46

Жителей Бурятии приглашают на открытие и освящение статуи Лусад Хана

Мероприятие состоится 20 июля селе Дулан Кабанского района
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на открытие и освящение статуи Лусад Хана

Жителей Бурятии приглашают принять участие в празднике в честь открытия и освящения статуи Лусууд Хана – Короля нагов Варуна, которое состоится 20 июля в Байкальском дацане в селе Дулан Кабанского района (возрастное ограничение 0+).


- В буддизме важную роль играет подношение и поклонение божествам-духам воды, которых называют нагами. Они живут в водах рек, озёр, колодцев и океанов. Молебны, посвященные божествам воды, Лусад, очищают карму, устраняет опасности, преграды и болезни, - говорят ламы.

10.00 - Молебен освящения статуи Лусууд Хан – Король нагов Варуна.

12.00 - Концертная программа.

Для подношения верующим необходимо привезти молоко красной коровы или белой козы, кефир, фрукты и сладости, живые цветы.

Также для всех желающих посетить молебен Байкальский дацан организовал трансфер из г. Улан-Удэ до Байкальского дацана и в обратном направлении.

Более подробно о мероприятии можно узнать в группе вайбер Байкальского дацана.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Байкальский дацан

Все новости

В Бурятию на помощь лесникам прибыли новые «УАЗ Хантеры»
15.07.2024 в 13:52
Большинство жителей Бурятии запрашивают документы на землю онлайн
15.07.2024 в 13:31
Врача из Улан-Удэ развели на 3,5 млн рублей
15.07.2024 в 13:17
Участников марафона в Бурятии обеспечат искусственным дождем
15.07.2024 в 13:03
В Бурятии простились с погибшим на СВО мобилизованным
15.07.2024 в 12:55
Жителей Бурятии приглашают на открытие и освящение статуи Лусад Хана
15.07.2024 в 12:46
Число лесных пожаров в Бурятии резко выросло
15.07.2024 в 12:25
В Бичуре пройдет VIII Республиканская летняя спартакиада пенсионеров
15.07.2024 в 12:06
В Бурятии ждут очередной скачок цен на боргойскую баранину
15.07.2024 в 11:59
С 15 июля во всех районах города отключат горячую воду
15.07.2024 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятию на помощь лесникам прибыли новые «УАЗ Хантеры»
Их будут использовать для патрулирования территорий
15.07.2024 в 13:52
Большинство жителей Бурятии запрашивают документы на землю онлайн
За первое полугодие 2024 года почти все заявления были поданы в электронном виде
15.07.2024 в 13:31
В Бурятии простились с погибшим на СВО мобилизованным
В 2023 году Вячеслав Вампилов был ранен, но снова вернулся в строй
15.07.2024 в 12:55
В Бурятии ждут очередной скачок цен на боргойскую баранину
Рост подталкивает активная популяризация этого сорта мяса
15.07.2024 в 11:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru