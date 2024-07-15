Жителей Бурятии приглашают на открытие и освящение статуи Лусад Хана

Жителей Бурятии приглашают принять участие в празднике в честь открытия и освящения статуи Лусууд Хана – Короля нагов Варуна, которое состоится 20 июля в Байкальском дацане в селе Дулан Кабанского района (возрастное ограничение 0+).





- В буддизме важную роль играет подношение и поклонение божествам-духам воды, которых называют нагами. Они живут в водах рек, озёр, колодцев и океанов. Молебны, посвященные божествам воды, Лусад, очищают карму, устраняет опасности, преграды и болезни, - говорят ламы.

10.00 - Молебен освящения статуи Лусууд Хан – Король нагов Варуна.

12.00 - Концертная программа.

Для подношения верующим необходимо привезти молоко красной коровы или белой козы, кефир, фрукты и сладости, живые цветы.

Также для всех желающих посетить молебен Байкальский дацан организовал трансфер из г. Улан-Удэ до Байкальского дацана и в обратном направлении.

Более подробно о мероприятии можно узнать в группе вайбер Байкальского дацана.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Байкальский дацан