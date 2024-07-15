В Бурятии простились с погибшим на СВО мобилизованным

13 июля в Гэгэтуй простились с мобилизованным военнослужащим Вячеславом Вампиловым. В июне 2024 года он погиб на спецоперации и был награжден орденом Мужества посмертно.Как сообщил вайбер-чат «Джида-инфо.24/7», Вячеслав Вампилов родился 16 марта 1980 года в селе Гэгэтуй. Вырос в многодетной семье, был вторым ребёнком.Учился в Гэгэтуйской средней школе. Активно участвовал в школьной художественной самодеятельности, был прилежным учеником.После окончания школы в 1998 году был призван в армию. С 1999 по 2000 год участвовал в контртеррористической операции на территории Чечни. Был удостоен звания «Ветеран боевых действий».После демобилизации вернулся домой, работал в сельском хозяйстве. В 2003 году женился, а в 2013 году в семье родилась долгожданная дочь, которая стала для Вячеслава вдохновением, радостью и стимулом всей жизни.В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации Вячеслава Вампилова призвали на службу в зону СВО. В 2023 году он получил ранение и после лечения вернулся в строй.Вячеслав Вампилов погиб в июне 2024 года при исполнении воинского долга. Награждён орденом Мужества посмертно.Фото: «Джида-инфо.24/7»