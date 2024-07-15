Большинство жителей Бурятии запрашивают документы на землю онлайн

Больше 2,5 тыс. жителей Бурятии обратились за землеустроительными документами.

- Среди населения набирает популярность способ подачи заявлений в электронном виде – посредством личного кабинета на Госуслугах. За первую половину 2024 года в адрес Филиала поступило - 2 712 заявлений, из них 16 - на бумажных носителях и 2 696 - в электронном виде, - сообщили в филиале ППК «Роскадастра» по республике Бурятия.

В 1 полугодии 2024 года большую часть заявлений направили кадастровые инженеры, осуществляющие частную практику. В основном запрашиваются материалы инвентаризации земель, которые используются для подготовки документов градостроительного зонирования, схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий, а также для подготовки межевых планов.

Документация предоставляется бесплатно на основании заявления в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Для подачи заявления указанным способом необходимо в личном кабинете ЕПГУ выбрать в каталоге услугу «Предоставление заинтересованным лицам материалов государственного фонда данных» и заполнить форму электронного документа, что значительно повлияет на сокращение временных и денежных затрат на получение документации государственного фонда данных.

Фото: Номер один