В Бурятию на помощь лесникам прибыли новые «УАЗ Хантеры»

Пять новых автомобилей повышенной проходимости «УАЗ Хантер» были закуплены республиканским агентством лесного хозяйства для патрулирования лесов.

Автомобили поедут на помощь лесникам в Бичурский, Селенгинский, Баунтовский Эвенкийский, Кабанский и Окинский районы.

- Патрулирование наземным способом, уже неоднократно говорили, одно из самых действенных способов сохранения порядка в лесном массиве. Наши сотрудники активно изучают, объезжают местность своего лесничества. Конечно, подобный мониторинг невозможен без качественной техники. Благодаря оперативным группировкам удается своевременно обнаружить нарушителей и впоследствии сохранить богатейший лес Бурятии, - пояснил Геннадий Буянтуев, заместитель руководителя РАЛХа.

На пополнение автопарка лесничеств в 2024 году выделено 10 миллионов рублей. Уже закуплено 2 квадроцикла и 4 мотоцикла, 5 автомобилей УАЗ «Хантер» и 2 прицепа.

Фото: РАЛХ