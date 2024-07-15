Агрострахование в Бурятии набрало хороший темп

«Наши регионы находятся в зоне рискованного земледелия и рисков много. Для того, чтобы стабильно развиваться, планировать, иметь устойчивый финансовый план, каждому сельхозпредприятию необходимо страховаться», - обрисовал общую для Байкальского региона ситуацию Семен Матхеев, председатель комитета Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку.







В Улан-Удэ, в стенах Народного Хурала, прошло межрегиональное рабочее совещание, посвященное развитию сельскохозяйственного страхования, которое осуществляется с государственной поддержкой. В нем приняли участие представители органов власти Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, муниципалитетов, минсельхоза России, Центробанка и минфина России, было представлено страховое сообщество и, конечно, сельхозпроизводители.Это было очень важным для республики и соседних регионов событием.«От имени своих коллег-депутатов Народного Хурала Республики Бурятия рада приветствовать вас на нашей гостеприимной земле. Все мы понимаем, что сельское хозяйство – одно из ключевых направлений в нашем регионе, у наших соседей. Его устойчивое развитие очень важно и сельхозстрахование играет в этом серьезную роль», - отметила Татьяна Мантатова, заместитель председателя Народного Хурала.Агрострахование должно становиться не просто желательным, а экономически необходимым инструментом для развития сельского хозяйства. В ходе совещания прозвучала интересная мысль, что поддержка агрострахования со стороны государства можно, по сути, отнести в категорию госинвестиций.Для аграриев Бурятии установлена очень привлекательная схема страхования. Из стоимости страхового полиса сельхозпроизводитель оплачивает только небольшую часть (от пяти до десяти процентов в зависимости от конкретного случая). Остальное оплачивает бюджет страны и республики.Рост агрострахования с господдержкой идет по всей стране. И наша республика смотрится очень неплохо.Так, по итогам 2023 г. в Бурятии и Иркутской области наблюдается существенный рост застрахованного поголовья скота. В сфере растениеводства по итогам минувшего года Республика Бурятия и Забкрай по доле застрахованной площади заняли, соответственно, третье и второе места в ДФО, а Иркутская область была на втором месте в СФО.Он напомнил собравшимся, что если раньше зачастую было необходимо упрашивать сельчан оформить страховку, то сегодня все больше тех, кто сами проявляют инициативу. «И выбирают максимально возможный пакет рисков. Потому что понимают, видят на практике, что агрострахование - это механизм экономической безопасности», - подчеркнул Семен Матхеев.Одним из вопросов стало увеличение бюджетного финансирования по этому направлению. Депутат Матхеев отметил, что это жизненно необходимо.«Потребность в агростраховании растет. В рамках нашего совещания мы нашли понимание, что есть источники финансирования, что все понимают важность страхования и есть возможность его наращивания. Сегодня представитель минсельхоза Российской Федерации подтвердил, что деньги есть и по заявкам отказов как таковых не бывает. Будем работать над тем, чтобы наши сельхозтоваропроизводители были защищены и с уверенностью смотрели в будущее, могли планировать на пять-десять лет вперед. В целом, результаты совещания я оцениваю, как положительные», - сказал Семен Матхеев по окончании заседания.Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков, лично приехал в Улан-Удэ, чтобы представлять Союз на совещании. Он подтвердил, что агрострахование очень активно развивается в Бурятии более семи лет. А за последние пять лет, например, застрахованные площади выросли в три раза.Причем в растениеводстве уровень охвата посевов страхованием в республике выше, чем в среднем по стране на пять процентов. В России – 15 процентов, а в Бурятии 20 процентов. Приблизительно такая же картина по страхованию сельхозживотных.Достигнутые результаты должны стать основой для продолжения движения в нужном направлении. Потенциал роста велик, особенно в сегменте малого и среднего агробизнеса Бурятии.«Я при подготовке к совещанию ознакомился с государственной программой Республики Бурятия «Развитие агропромышленного комплекса». В этом документе не нашел ни одного упоминания про сельскохозяйственное страхование», - выступил представитель Центробанка России. Он отметил, что на сегодня в Республике Бурятия в агропромышленном комплексе осуществляют свою деятельность 154 сельскохозяйственных организации, а также более 1500 КФХ, и призвал республику динамичнее наращивать количество договоров агрострахования. Недостаточный уровень развития агрострахования признали все. А погода не дает расслабиться бурятским сельчанам. Собравшимся сообщили, что из-за жары, которая продолжается в регионе, в одной районе уже объявлен режим ЧС.Но также были приведены примеры того, как застрахованные предприятия получали выплаты при наступлении страхового случая. Например, всем рассказали, что буквально на днях была сделана выплата в 13,5 млн рублей одному известному животноводческому предприятию Бурятии, где произошла гибель поголовья свиней от удушья.Совещание прошло в деловой, дружеской обстановке. Каждый из участников мог высказать свое мнение, задать вопрос. Кстати, перед совещанием для них организовали посещение бурятских сельхозпредприятий. Как признались приехавшие из Москвы, они были удивлены, что в сложных агроклиматических условиях сельчане достигают высоких показателей урожайности.В ходе совещания был поднят ряд моментов, которые пока не охвачены системой агрострахования с господдержкой. Так, представительница Забайкальского края рассказала о потравах посевов со стороны стад диких дзеренов, кочующие их Монголии, а также о сельхозживотных, которые становятся жертвами несчастных случаев. Так что, в этой сфере еще есть над чем подумать.Фото: «Номер один»