В районе Элеватора в Улан-Удэ продолжается ремонт трамвайных путей

На Элеваторе капитально отремонтировали трамвайные пути на участке автомобильного переезда по пр. 50-летия Октября в районе ул. Цивилева.

Укладка железобетонной плитки на переезде будет проходить ночью и закончится в 6:00 утра 17 июля.

– Сложнейший объект. Начали работы в 22:00 в пятницу. Помешал ливень. Тем не менее, когда он закончился, начали ремонт практически в 01:00 ночи. Вскрыли шпальную решетку, под ней была ливневка. Пришлось ее чистить, восстанавливать. После этого нужно было привести инертные материалы, вернуть рельсы на место. Главное задача стояла не только запустить трамвай и спрямить пути, но и обеспечить для автомобилистов вторую полосу для движения. Сегодня в 05:10 закончили работу. В 06:00 утра пошел первый трамвай, – рассказал первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев.









Завершается пока первый этап ремонта путей. На втором этапе, с 20 по 21 июля, ремонт пройдет на трамвайных путях в сторону ост. «Площадь Советов». Третий этап, с 27 по 28 июля, предполагает работы на трамвайных путях в сторону ост. «Энергосбыт».

Все работы продлятся до конца июля. В связи с этим в Улан-Удэ изменена схема движения трамваев по выходным дням.

По субботам и воскресеньям в июле:

- маршруты 7 и 8 на линию не выходят, добавлен новый временный маршрут №3;

- маршрут 5 ходит без изменений;

- изменение движения трамваев по маршрутам 1, 2, 4 смотрите схему, указанную ниже:









Фото: скриншот видео администрации города Улан-Удэ