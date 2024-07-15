Общество 15.07.2024 в 15:03

В районе Элеватора в Улан-Удэ продолжается ремонт трамвайных путей

Работы ведутся ночью и в выходные дни
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Текст: Служба информации "Номер один"
В районе Элеватора в Улан-Удэ продолжается ремонт трамвайных путей

На Элеваторе капитально отремонтировали трамвайные пути на участке автомобильного переезда по пр. 50-летия Октября в районе ул. Цивилева.

Укладка железобетонной плитки на переезде будет проходить ночью и закончится в 6:00 утра 17 июля.

– Сложнейший объект. Начали работы в 22:00 в пятницу. Помешал ливень. Тем не менее, когда он закончился, начали ремонт практически в 01:00 ночи. Вскрыли шпальную решетку, под ней была ливневка. Пришлось ее чистить, восстанавливать. После этого нужно было привести инертные материалы, вернуть рельсы на место. Главное задача стояла не только запустить трамвай и спрямить пути, но и обеспечить для автомобилистов вторую полосу для движения. Сегодня в 05:10 закончили работу. В 06:00 утра пошел первый трамвай, – рассказал первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев.



Завершается пока первый этап ремонта путей. На втором этапе, с 20 по 21 июля, ремонт пройдет на трамвайных путях в сторону ост. «Площадь Советов». Третий этап, с 27 по 28 июля, предполагает работы на трамвайных путях в сторону ост. «Энергосбыт».

Все работы продлятся до конца июля. В связи с этим в Улан-Удэ изменена схема движения трамваев по выходным дням.

По субботам и воскресеньям в июле:

- маршруты 7 и 8 на линию не выходят, добавлен новый временный маршрут №3;

- маршрут 5 ходит без изменений;

- изменение движения трамваев по маршрутам 1, 2, 4 смотрите схему, указанную ниже:



Фото: скриншот видео администрации города Улан-Удэ

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администрация Улан-Удэ. трамвай

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