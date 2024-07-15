Сильный град прошел в районе Бурятии

Между тем в соцсетях уже появились сообщения, что от града пострадали огороды сельчан.









Сегодня днем сильный град выпал в Закаменском районе Бурятии. Стихия накрыла села Улекчин и Михайловка.Какой ущерб причинил град, пока не известно. «Жалоб от населения не поступало», - констатировали в Единой дежурно-диспетчерской службе района.Фото и видео: «Закамна-инфо.24/7»