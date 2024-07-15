Общество 15.07.2024 в 16:06

Сильный град прошел в районе Бурятии

Он накрыл два села
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Текст: Андрей Константинов
Сильный град прошел в районе Бурятии
Сегодня днем сильный град выпал в Закаменском районе Бурятии. Стихия накрыла села Улекчин и Михайловка.

Какой ущерб причинил град, пока не известно. «Жалоб от населения не поступало», - констатировали в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

Между тем в соцсетях уже появились сообщения, что от града пострадали огороды сельчан.



Фото и видео: «Закамна-инфо.24/7»

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