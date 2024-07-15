Осужденные в Бурятии смастерят мебель для Кыренского дацана

В лечебно-исправительном учреждении № 5 в Бурятии изготовят мебель из массива сосны для Кыренского дацана «Балдан Даржалин». Дацан находится в селе Кырен, районном центре Тункинского района.

- В лечебно-исправительном учреждении осужденные привлекаются к труду в производственной мастерской, где главным направлением деятельности является деревообработка. На профильном участке для организации рабочего процесса установлено современное лесопильное оборудование, обеспечивающее высокую производительность и позволяющее повысить качество выпускаемой продукции, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

По словам руководства учреждения, участие в производственном процессе помогает осужденным приобрести трудовые навыки для успешной адаптации после освобождения, а также погасить имеющиеся исковые обязательства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия