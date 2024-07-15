Лучшей волонтёрской группе СПИД-центра вручат награду

18 июля Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД откроет 22-й слёт волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции (возрастное ограничение 16+).

- На слете СПИД-центр вручит кубок «Красная лента» лучшей волонтёрской группе в сфере добровольчества по профилактике ВИЧ-инфекции и наградит лучших волонтёров и руководителей в этой сфере, - сообщили в ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД».

Слёт волонтёров соберет более 100 самых активных волонтёров Бурятии. Это школьники, студенты, руководители волонтерских организаций. Они посетят мастер-классы, тренинги, а также поучаствуют в командообразующих мероприятиях.

На тренингах участники слета вспомнят основные аспекты профилактики ВИЧ-инфекции в работе волонтера, узнают подробнее о социальных сетях, личностном росте от специалистов СПИД Центра Бурятии, потренируются ораторскому искусству и попрактикуются в написании грантов.

С 2000 года в Бурятии ежегодно проводятся слеты добровольцев по профилактике ВИЧ-инфекции. Более чем за 20 лет обучено 6382 волонтера или 345 волонтерских групп.

Также в СПИД-центре отметили, что «в результате проводимой профилактической работы достигнуто снижение доли новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи с 54% в 2000 г. до 1% в 2023 г.»

Возрастное ограничение 16+





Фото: ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД».