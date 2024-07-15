Общество 15.07.2024 в 17:40

На озере Байкала появилась необычная скульптура головы мамонта

Она находится в местности «Пески» около поселка Турка
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Текст: Служба информации "Номер один"
На озере Байкала появилась необычная скульптура головы мамонта

На озере Байкал появилась уникальная скульптура (прототип туркомплекса) – голова мамонта, созданная по замыслу талантливого художника Даши Намдакова, сообщили в туристском информационном центре «Байкал».

Скульптура находится в местности Пески, около Турки. Фото арт-объекта на фоне заката разместили в социальных сетях «Байкальской гавани».

Напомним, идея создать на Байкале туристический комплекс в виде головы мамонта появилась еще весной 2016 года. По планам один из бивней должен был возвышаться примерно на 100 метров, а в самой голове планировали разместить музей, конференц-залы и другие помещения.

Этот проект был лично представлен президенту России Владимиру Путину. Его стоимость оценивалась в 5 миллиардов рублей.

 

Фото: ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»

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