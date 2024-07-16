С 1 июля в Улан-Удэ отремонтировали 96 дорожных знаков по всему городу. Сотрудники комбината по благоустройству меняют поврежденные детали, такие как отражатели, таблички, крепежные элементы. Также они очищают знаки от грязи, надписей и красят их.





В конце марта этого года комбинат начал сам изготавливать дорожные знаки для оптимизации расходов. Специалисты с 1 июля изготовили и установили в городе уже 56 новых дорожных знаков.

Кроме того, городские службы занимаются ремонтом и установкой дорожных стоек, с начала июля отремонтировано и установлено 40 стоек для дорожных знаков.

Если вы увидели знак, который погнулся, сломался или же не покрашен, просим сообщить в диспетчерскую Комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.

Фото: администрация города Улан-Удэ