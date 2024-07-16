В Улан-Удэ чиновники от спорта представили недостоверные сведения о доходах

Прокуратура Бурятии проверила декларации о доходах и имуществе чиновников Управления по физической культуре и спорту мэрии Улан-Удэ, а также подведомственных ему организаций и образовательных учреждений. Результат проверки оказался весьма любопытным.«Установлено, что при предоставлении справок о доходах и имуществе за 2023 годдолжностных лиц недостоверно отразили сведения о полученных доходах, а также открытых счетах в банках и кредитных организациях», - констатировали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор внес представления руководителям Управления по физкультуре и спорту и Комитета по образованию городской администрации. По результатам их рассмотрения все виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»