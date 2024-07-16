В Тункинском нацпарке промаркировали турмашруты

В национальном парке «Тункинский» были промаркированы два популярных туристических горных маршрута – один на пик Любви, другой – на пик Галина.

- На основании договора между Федерацией альпинизма и скалолазания Иркутской области и национальным парком «Тункинский» в Бурятии силами бегового клуба «BaikalTrailRunning» был промаркирован туристический маршрут на вершину пика Любви, а также промаркирована тропа на вершину пика Галина - будущего официального маршрута национального парка, - сообщили в нацпарке.

Маркировка представляет собой бело-красно-белый знак, расположенный на камнях, сухостоях и деревьях, промежутки между знаками 25-100 метров.

Красный знак обозначает высокую сложность троп из-за наличия корней, камней на маршрутах и большого перепада высот, для их прохождения рекомендованы треккинговые ботинки или кроссовки с агрессивным протектором, и треккинговые палки.

- Все встреченные нами на маршруте туристы говорили «большое спасибо» и «как важно, что вы это делаете». Теперь каждый, кто впервые посещает эти места, может чувствовать себя смелее и увереннее, - рассказали участники бегового клуба.

Фото: Номер один