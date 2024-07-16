Общество 16.07.2024 в 10:31

Разрушенным мостом в Бурятии заинтересовался Бастрыкин

Местным следователям поручено провести проверку
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Текст: Андрей Константинов
Разрушенным мостом в Бурятии заинтересовался Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о закрытии аварийного моста в Джидинском районе, из-за которого жителя трех сел - Енхор, Боций и Цаган-Усун - оказались отрезаны от райцентра.

Напомним, Нюгуйский мост на автодороге Белоозерск - Енхор закрыли для всех видов автотранспорта и пешеходов из-за аварийного состояния. Передвигаться по нему стало крайне опасно. При этом о сроках ремонта аварийного моста районные чиновники ничего не сообщили, а местным жителям предложили использовать для проезда понтонный мост села Зарубино.

В центральном аппарате Следственного комитета в закрытии моста усмотрели нарушение прав сельчан.

«Граждане оказались в изоляции без возможности приобрести продукты и лекарства. Местным жителям предлагается использовать объездную дорогу, которая также находится в непригодном состоянии. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», - констатировали в ведомстве.

По данному факту и.о. руководителя СУ СК России по Бурятии Антону Золотоеву поручено провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение этого поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следкома.

Фото: «Джида-инфо.24/7»
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