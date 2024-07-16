В Улан-Удэ в районе Стеклозавода изменится схема движения общественного транспорта.

- В связи с проведением капитального ремонта тепловой сети на участке дороги по ул. Керамическая в районе домов № 2, 4 с 16 июля по 5 августа изменится схема движения маршрутов № 56 С, 80, 92 в мкрн Стеклозавод, -сообщили в комитете по транспорту администрации г. Улан-Удэ.

Общественный транспорт МУП «Городские маршруты» и частные перевозчики будут курсировать в объезд закрытого для движения участка по ул. Керамическая через ул. Воронежская – ул. Радикальцева – далее по утвержденным схемам.

Для автомобилистов участок дороги по ул. Керамическая полностью перекрываться не будет. Работы проводятся по одной полосе.

Фото: администрация г. Улан-Удэ