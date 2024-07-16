Общество 16.07.2024 в 12:05

В Улан-Удэ после дождя вернется жара

Жарко будет и по всей республике
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ после дождя вернется жара
Синоптики Бурятии обнародовали прогноз погоды на эту неделю. По их данным, в первой половине недели в республике ожидается умеренно-жаркая погода с дневными температурами в пределах +25-30 градусов. Во второй половине недели жара усилится, в большинстве районов будет до +30-35 градусов.

Преобладающая температура ночью составит 11-16, по юго-западу и северу местами понижение до 5-10 градусов. Серьезных осадков и сильных ветров по ночам не прогнозируется.

Днем местами возможны грозы с кратковременным дождем и умеренный, при грозах порывистый ветер.

Отметим, сегодня с утра в Улан-Удэ идет дождь, а температура воздуха понизилась. Коммунальщики уже приступили к откачке луж, сейчас в городе работают 10 вакуумных машин.

Фото: «Номер один»
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