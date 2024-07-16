Награжденный пятью медалями 23-летний десантник из Бурятии погиб на СВО

Вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации младшего сержанта 11-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады Сергея Игумнова.Сергей Игумнов родился 26 ноября 2000 года в селе Унгуркуй Кяхтинского района. В 2011 году его семья переехала в Кяхту.В 2016 году Сергей окончил 9 классов и поступил в БРТСиПТ на специальность «Автомеханик».В 2018 году был призван на срочную службу, в ходе которой подписал контракт с 11-й десантно-штурмовой бригадой. Сергей участвовал в боевых действиях в Сирии и с первых дней принимал участие в СВО.За период службы был неоднократно отмечен наградами – медалью «За укрепление боевого содружества», юбилейной медалью «50 лет 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады», медалью «Участник военной операции в Сирии», медалью «За боевые отличия» и медалью «За храбрость» второй степени. Также награжден Георгиевским крестом IV степени.Сергей погиб 4 июля при выполнении поставленных боевых задач. Дома у него остались родители, супруга и сын.Прощание с Сергеем Игумновым состоится 17 июля в Улан-Удэ.Фото: «Кяхта-инфо.24/7»