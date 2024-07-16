Байкеры из Монголии доехали до Улан-Удэ

В Улан-Удэ приехали участники известного Международного мотоклуба «Хунну». Напомним, с 9 по 14 июля они приняли участие во II российско – монгольском мотопробеге (возрастное ограничение 18+).

- С целью знакомства с туристическим потенциалом Бурятии к нам во второй раз приехали адепты мототуризма из клуба «Хунну». Штаб-квартира этого мотоклуба находится в Улан-Баторе. В его состав входят более 600 мотолюбителей, среди которых известные монгольские политики и бизнесмены. Наши гости говорят: Развивая турмаршрут из Монголии в страну Баргуджин-Тукум, мы укрепляем братские узы между Россией и Монголией, - рассказывает министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.





Цель нынешнего мотопробега по Бурятии - тестирование мест размещения, объектов общепита, знакомство с предпринимателями для дальнейшего развития маршрута.

- Они сами разведывают все турмаршруты, сами тестируют их, места размещения, места питания. Они на своем опыте все видят и потом уже рекомендуют своим монгольским друзьям, и друзьям из других мотоклубов, чтобы они становились нашими гостями-туристами, - говорит Алдар Доржиев.

Министр туризма вручил президенту Международного мотоклуба «Хунну» Болдбаатару благодарственное письмо за большой вклад в развитие российско-монгольской дружбы, за участие в проектах по развитию гастротуризма и мототуризма.

Фото: телеграм-канал министра туризма РБ Алдара Доржиева