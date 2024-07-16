Общество 16.07.2024 в 13:57

Авиакомпания «Аврора» увеличила число рейсов из Красноярска в Улан-Удэ

Дополнительные рейсы будет летать до конца августа
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Текст: Служба информации "Номер один"
Авиакомпания «Аврора» увеличила число рейсов из Красноярска в Улан-Удэ

Авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Россия» увеличила количество рейсов из Красноярска в Южно-Сахалинск, Якутск и Улан-Удэ с июля и до конца августа 2024 года, сообщается на сайте авиакомпании.

Продажа на данные рейсы уже открыта на сайте авиакомпании и в агентствах.

По маршруту Красноярск — Улан-Удэ добавятся рейсы по средам и воскресеньям. Частота на этом направлении в высокий сезон составит семь рейсов в неделю. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах А319, В-737.

Стоимость билетов составляет от 5500 рублей в одну сторону.

Узнать подробнее о расписании полетов можно на сайте «Авроры» или в контакт-центре «Авроры» по телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.


Фото: loon.site

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