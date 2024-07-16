В Бурятии федеральным дорожникам помогает дрон

Для увеличения эффективности контроля дорожных работ ФКУ Упрдор «Южный Байкал» приобрело профессиональный квадрокоптер, способный выполнять геодезические измерения. Новое оборудование показало высокую точность измерений (погрешность до 1 см). Кроме того, выполнение значительных объемов работы теперь выполняется за более короткий срок.Как рассказали в ведомстве, использование квадрокоптера также сказалось и на безопасности дорожников – теперь для выполнения работ специалисту не обязательно выходить на проезжую часть автомобильной дороги. Оператор, управляющий дроном, находится на безопасном расстоянии от движущегося транспорта. Раньше все измерения производились вручную с применением таких приборов как электронный тахеометр и GPS-оборудование.«С появлением квадрокоптера, безусловно, повысилась эффективность нашей работы. Если раньше для замеров дороги требовалось несколько специалистов и длительный промежуток времени, то сейчас это все быстро и качественно может сделать один человек – оператор. Например, съемка и обработка одного километра дороги теперь занимает не более одного часа», – поделился начальник отдела контроля качества ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Алексей Алексеев.Квадрокоптер дорожники используют для подсчета площадей защитных слоев износа, измерения объемов запасов грунта и заготовленных строительных материалов, а также для съемки слоев дорожной одежды автодорог. Кроме того, аппарат позволяет решать инспекционные задачи – производить разведку на местности. К примеру, в пожароопасный период или в паводковый сезон благодаря квадрокоптеру можно определить близость угроз к федеральным трассам и заблаговременно предпринять необходимые меры.Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»