Общество 16.07.2024 в 14:36
В Улан-Удэ ограничат движение на еще одном участке улицы Смолина
Там перекроют левую сторону дороги
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с сегодняшнего дня ограничат движение по правой стороне дороги на ул. Смолина - от дома номер 28/4 до перекрестка с ул. Советская. При этом левая сторона дороги будет открыта для движения. Как сообщили в мэрии, схемы работы общественного транспорта на этом участке не меняются.
Напомним, ранее на ул. Смолина перекрыли две полосы проезжей части в направлении из центра города. Все ограничения связаны с масштабным ремонтом коммунальной инфраструктуры в центре города, где будут возводить новый жилой квартал.
Напомним, ранее на ул. Смолина перекрыли две полосы проезжей части в направлении из центра города. Все ограничения связаны с масштабным ремонтом коммунальной инфраструктуры в центре города, где будут возводить новый жилой квартал.
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