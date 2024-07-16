Общество 16.07.2024 в 15:48

Власти Улан-Удэ забыли о сломанных ливневках

Данный факт весьма огорчил горожан
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ забыли о сломанных ливневках
В паблике «Аноним 03» жители Улан-Удэ обратили внимание на сломанные ливневки на проспекте Строителей возле ДРКБ. Их уже давно огородили блоками, мешающими проезду по правой полосе, однако делать ремонт никто не спешит.

«А ремонт когда? Цемента, решёток в городе нет?», - возмущаются горожане.

Автор поста также обратил внимание на схожую ситуацию на проспекте Победы перед круговой развязкой.

«Слева яма, справа тоже сломанная решетка, и это все на одной полосе движения из-за перекрытой части дороги. На Левом берегу после прошлогоднего ремонта тоже решётки «прыгают». Когда уже начнут делать и ремонтировать, чтобы на несколько лет хватало, а не на пару недель?» - задают вопросы улан-удэнцы.

В комментариях горожане разделили возмущение автора поста. «Не один год уже это, а ничего не делается», - отмечают они.

Один из жителей города рассказал о схожей ситуации в поселке Восточный:

«На подъеме в Восточный тоже болталась ливневка, ее делали, делали, пилили, варили и все ни как сделать не могли. Она отрывалась, проваливалась, грохотала! В итоге ее просто закатали в асфальт!!! И нет, чтобы хотя бы ровно закатать, так там появилась глубокая щель, что, когда проезжаешь по ней, аж подвеску всю пробивает к чертям! Как так можно было сделать, не понимаю».

Напомним, в 2023 году власти в Улан-Удэ сами принялись за ремонт ливневок на нескольких улицах после того, как не добились никаких действий от ремонтировавших там дороги подрядчиков.

Так, например, работникам Комбината по благоустройству пришлось устранять проблемы на ул. Балтахинова, где во время капремонта дороги поверх существующей ливневки был установлен новый водоприемник. Его не закрепили к основанию дорожных плит, из-за чего в процессе интенсивного движения асфальт вокруг водоприемника начал разрушаться, а решетки ливневой канализации буквально подпрыгивали.

Фото: «Аноним 03»
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