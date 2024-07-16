Общество 16.07.2024 в 09:10

В Бурятии продолжается капитальный ремонт школ

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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжается капитальный ремонт школ
С 22 года в республике капитально отремонтировали 76 школ. В этом году ремонтируется еще девять.

«Со следующего года количество ремонтируемых школ будет увеличено», - написал в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

Обновление образовательных учреждений также станет возможным в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети».

«К 2030 году в России обновится более 35 тыс. школ и таким образом созданы комфортные условия для 6 млн учащихся. Почти 800 тыс. студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тыс. человек», – отметил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Новый нацпроект запустят в конце 2024 года.

Фото: «Номер один»
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