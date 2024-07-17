Общество 17.07.2024 в 09:00

Тренинг «Не зарекайся…»

В Бурятии наконец-то проведут по-настоящему важный и востребованный тренинг для предпринимателей
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Текст: Номер один
Тренинг «Не зарекайся…»

На нем адвокаты и бывшие следователи будут рассказывать, как вести себя на обысках, допросах, беседах с силовиками и так далее. В общем, актуальненько. 

Любопытно, что на тренинг представителей бизнес-сообщества приглашает не условное «арестантское братство осужденных по экономическим преступлениям» (к примеру), а республиканский центр предпринимательства «Мой бизнес». Видимо, умение предпринимателей успешно отмазаться от обвинений - залог развития Бурятии. Ну или один из.

«Семинар-тренинг является уникальной возможностью для управленцев не просто научиться чему-то, а понять и организовать реальную защиту своего бизнеса от рисков уголовного преследования», - сообщили в центре «Мой бизнес».

Главный спикер - Юрий Гармаев, который, помимо прочих регалий, прокурорский работник, следователь по особо важным делам со специализацией «коррупционные и должностные преступления». Человек, знающий «кухню» изнутри.

На семинаре любопытствующим расскажут про взяточничество, мошенничество, хищения. Как выявляются и расследуются такие преступления, как минимизировать криминальные риски для руководителей и сотрудников (лозунг «Не воруй», видимо, уже неактуален).

Еще предпринимателям расскажут, что делать, если в офисе начался обыск, выемка; как себя вести, если требуют разблокировать телефоны; как реагировать, если руководителя или сотрудников вызывают на опрос/допрос, «беседу». И многое другое.

В общем, мероприятие прелюбопытнейшее. Приходите.

 

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