Осужденному лежачему инвалиду не обеспечили надлежащий уход в одной из колоний Бурятии

Администрация исправительной колонии № 2 в Бурятии не обеспечила надлежащий уход за осужденным лежачим инвалидом с поврежденным позвоночником. Мужчина был вынужден обратиться к уполномоченному по правам человека.

Осужденный является инвалидом 1 группы пожизненно (повреждение позвоночника с повреждением спинного костного мозга).

Мужчина не способен самостоятельно ходить, сидеть, посещать общественные места и ему требуется постоянный уход, который ему не может обеспечить администрация учреждения.

- Так же в целях профилактики пролежней осужденному необходимо использовать ортопедический матрац с электрическим компрессором с подключением к электрической сети. Администрация колонии матрац предоставила, но не подключила его к электричеству, что что делает бесполезным использование матраца, - пояснили в приемной уполномоченного по правам человека.

По факту данного обращения уполномоченным по правам человека была инициирована проверка прокуратурой Бурятии по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний.

Прокуратура проверила условия осужденного для использования технических средств реабилитации. По результатам проверки специализированным прокурором начальнику ИК-2 было внесено представление. Теперь администрация колонии обязана устранить в ближайшее время все нарушения.

Фото: Номер один