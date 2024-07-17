В Улан-Удэ благоустраивают парки

В Улан-Удэ начали благоустраивать парки.

- В парке «Молодежный» сейчас завершаются работы по установке теневых беседок, где посетители смогут укрыться от жары. В парке им. Д.Ж. Жанаева делаем новые качели, также проводим работы по благоустройству прилегающей территории фонтана, - рассказал мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.









В парке «Кристальный» отремонтируют детскую площадку и заменят малые архитектурные формы.

Фото: телеграм канал мэра г. Улан-Удэ Игоря Шутенкова