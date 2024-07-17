Общество 17.07.2024 в 10:32

Поймать жестокого убийцу в Улан-Удэ помогли три маленькие девочки

В МВД их наградили благодарственными письмами
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Поймать жестокого убийцу в Улан-Удэ помогли три маленькие девочки
Троих юных жительниц Улан-Удэ руководство МВД Бурятии наградило благодарственными письмами. Девочки помогли раскрытию резонансного преступления, посодействовав задержанию убийцы 17-летнего школьника.

- От Министерства внутренних дел по Республике Бурятия и от себя лично выражаю вам глубокую признательность за ваш гражданский поступок. Благодаря вашему неравнодушию опасный преступник был оперативно задержан и не уйдет от наказания, - обратился к девочкам замначальника полиции по оперативной работе полковник полиции Степан Хабинов.

За проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии тяжкого преступления, Яна Козлова, Алина Труднева и Софья Мунгалова были награждены Благодарственными письмами и ценными подарками.

В МВД напомнили, что при розыске убийцы 17-летнего подростка ориентировка подозреваемого была показана друзьям потерпевшего.

- Позже юные улан-удэнки, возвращаясь из магазина, увидели подозреваемого и сообщили об этом в полицию. Спустя некоторое время в одном из магазинов неподалеку от места преступления был задержан 29-летний мужчина, который дал признательные показания, - рассказали в МВД Бурятии.

Напомним, убийство 17-летнего выпускника школы произошло утром 17 июня на остановке «Лесобаза» на улице Волочаевской. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, проживающий в Орловской области. Он в соцсетях познакомился с улан-удэнкой и в начале года прилетел в столицу Бурятии.

В ночь на 17 июня обвиняемый приехал на такси к знакомой, но женщина не пустила его в дом. Мужчина заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним. В действительности, подросток проживал по соседству и утром направлялся на работу.

Погоня проходила вдоль автодороги, подросток пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки мужчина настиг его, применил электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом по шее и телу. От полученных ран тот скончался. Злоумышленник скрылся, однако спустя некоторое время его задержали в одном из магазинов неподалеку от места преступления.

Фото: Номер один

Теги
убийца розыск полиция благодарность девочка

Все новости

В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации 20-летним бойцом
17.07.2024 в 11:52
За неуплату штрафов улан-удэнцу пришлось расстаться с автобусом
17.07.2024 в 11:45
В Улан-Удэ сообщили жуткие подробности издевательств над убитым ребенком
17.07.2024 в 11:29
Змеи покусали шестерых детей в Бурятии
17.07.2024 в 11:04
Поймать жестокого убийцу в Улан-Удэ помогли три маленькие девочки
17.07.2024 в 10:32
В Улан-Удэ женщина сломала позвоночник в ДТП
17.07.2024 в 10:27
Пожары в Бурятии тушат более 400 человек
17.07.2024 в 10:26
В пригороде Улан-Удэ «Соренто» залетел под «Урал»
17.07.2024 в 10:20
В Улан-Удэ благоустраивают парки
17.07.2024 в 10:15
В Бурятии молодой и пьяный водитель перевернулся по дороге на Щучку
17.07.2024 в 10:03
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации 20-летним бойцом
Евгений Аюшеев представлен к награждению орденом Мужества посмертно
17.07.2024 в 11:52
За неуплату штрафов улан-удэнцу пришлось расстаться с автобусом
Более 100 нарушений ПДД обошлись ему в 250 тысяч рублей
17.07.2024 в 11:45
В Улан-Удэ благоустраивают парки
Там установят беседки, новые качели, отремонтируют детский площадки
17.07.2024 в 10:15
Осужденному лежачему инвалиду не обеспечили надлежащий уход в одной из колоний Бурятии
Он был вынужден обратиться к уполномоченному по правам человека
17.07.2024 в 10:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru