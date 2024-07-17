Общество 17.07.2024 в 10:32
Поймать жестокого убийцу в Улан-Удэ помогли три маленькие девочки
В МВД их наградили благодарственными письмами
Текст: Елена Кокорина
Троих юных жительниц Улан-Удэ руководство МВД Бурятии наградило благодарственными письмами. Девочки помогли раскрытию резонансного преступления, посодействовав задержанию убийцы 17-летнего школьника.
- От Министерства внутренних дел по Республике Бурятия и от себя лично выражаю вам глубокую признательность за ваш гражданский поступок. Благодаря вашему неравнодушию опасный преступник был оперативно задержан и не уйдет от наказания, - обратился к девочкам замначальника полиции по оперативной работе полковник полиции Степан Хабинов.
За проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии тяжкого преступления, Яна Козлова, Алина Труднева и Софья Мунгалова были награждены Благодарственными письмами и ценными подарками.
В МВД напомнили, что при розыске убийцы 17-летнего подростка ориентировка подозреваемого была показана друзьям потерпевшего.
- Позже юные улан-удэнки, возвращаясь из магазина, увидели подозреваемого и сообщили об этом в полицию. Спустя некоторое время в одном из магазинов неподалеку от места преступления был задержан 29-летний мужчина, который дал признательные показания, - рассказали в МВД Бурятии.
Напомним, убийство 17-летнего выпускника школы произошло утром 17 июня на остановке «Лесобаза» на улице Волочаевской. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, проживающий в Орловской области. Он в соцсетях познакомился с улан-удэнкой и в начале года прилетел в столицу Бурятии.
В ночь на 17 июня обвиняемый приехал на такси к знакомой, но женщина не пустила его в дом. Мужчина заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним. В действительности, подросток проживал по соседству и утром направлялся на работу.
Погоня проходила вдоль автодороги, подросток пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки мужчина настиг его, применил электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом по шее и телу. От полученных ран тот скончался. Злоумышленник скрылся, однако спустя некоторое время его задержали в одном из магазинов неподалеку от места преступления.
- От Министерства внутренних дел по Республике Бурятия и от себя лично выражаю вам глубокую признательность за ваш гражданский поступок. Благодаря вашему неравнодушию опасный преступник был оперативно задержан и не уйдет от наказания, - обратился к девочкам замначальника полиции по оперативной работе полковник полиции Степан Хабинов.
За проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии тяжкого преступления, Яна Козлова, Алина Труднева и Софья Мунгалова были награждены Благодарственными письмами и ценными подарками.
В МВД напомнили, что при розыске убийцы 17-летнего подростка ориентировка подозреваемого была показана друзьям потерпевшего.
- Позже юные улан-удэнки, возвращаясь из магазина, увидели подозреваемого и сообщили об этом в полицию. Спустя некоторое время в одном из магазинов неподалеку от места преступления был задержан 29-летний мужчина, который дал признательные показания, - рассказали в МВД Бурятии.
Напомним, убийство 17-летнего выпускника школы произошло утром 17 июня на остановке «Лесобаза» на улице Волочаевской. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, проживающий в Орловской области. Он в соцсетях познакомился с улан-удэнкой и в начале года прилетел в столицу Бурятии.
В ночь на 17 июня обвиняемый приехал на такси к знакомой, но женщина не пустила его в дом. Мужчина заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним. В действительности, подросток проживал по соседству и утром направлялся на работу.
Погоня проходила вдоль автодороги, подросток пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки мужчина настиг его, применил электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом по шее и телу. От полученных ран тот скончался. Злоумышленник скрылся, однако спустя некоторое время его задержали в одном из магазинов неподалеку от места преступления.
Фото: Номер один