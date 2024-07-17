Общество 17.07.2024 в 11:45

За неуплату штрафов улан-удэнцу пришлось расстаться с автобусом

Более 100 нарушений ПДД обошлись ему в 250 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
За неуплату штрафов улан-удэнцу пришлось расстаться с автобусом

Злостному нарушителю ПДД в Улан-Удэ Госавтоинспекция выставила 113 штрафов. Долг по ним составлял уже около 150 тысяч, однако мужчина не спешил расставаться с деньгами, поэтому к делу подключились судебные приставы.

По взысканию административных штрафов на него было возбуждено 113 исполнительных производств.

- Информация о них направлялась должнику, но он игнорировал оплату задолженности, которая все время увеличивалась. В итоге общая сумма штрафов Госавтоинспекции составила 140 тысяч рублей, - рассказывает главный судебный пристав республики Пётр Ертанов.

Судебные приставы выяснили, что в собственности у должника находился автобус Fiat Ducato. Его местонахождение отследили, арестовали и после оценки передали на торги.

- В процессе ведения исполнительного производства должник погасил часть задолженности, однако вся сумма долга была уплачена только после того, как автобус выставили на торги. Стоит отметить, что из-за своего нежелания оплачивать задолженность в установленный законом 5-дневный срок, нарушителю пришлось дополнительно уплатить исполнительский сбор в размере 110 тысяч рублей. В итоге с мужчины было взыскано 250 тысяч, - комментируют судебные приставы.

Фото:  Номер один

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штрафы долги приставы пдд

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