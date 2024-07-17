Общество 17.07.2024 в 12:44

В центре Улан-Удэ закроют одну улицу и откроют другую

Изменения схемы движения связаны с капремонтом теплосетей
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ закроют одну улицу и откроют другую
Масштабный ремонт коммунальной инфраструктуры в центре Улан-Удэ все сильнее осложняет жизнь автомобилистов. Так, в связи с капитальным ремонтом теплосетей с 19 июля планируется полное перекрытие участка ул. Ербанова вблизи Национальной библиотеки.

«Для подъезда к домам и иным объектам будет временно открыта дорога по улице Ранжурова - от улицы Сухэ-Батора до театра оперы и балета», - сообщили сегодня в мэрии города.

Напомним, в центре города уже полностью или частично ограничено движение по ряду улиц, в частности, на сильно загруженной автомобилями улице Смолина.
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