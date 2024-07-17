Общество 17.07.2024 в 14:16

Власти Таиланда продлили безвизовый режим для россиян

Теперь российские туристы смогут по желанию увеличить срок безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 90 дней
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Текст: Служба информации "Номер один"
Власти Таиланда продлили безвизовый режим для россиян

Введенный Таиландом 60-дневный безвизовый режим для граждан России будет действовать без ограничения по времени, сообщили в ТАСС.

Согласно постановлению правительства, опубликованному в издании «The Royal Gazette», безвизовый режим для россиян на срок до 60 дней, который теперь применяется в общей сложности в отношении гостей из 93 стран и территорий, посещающих королевство в туристических целях, начал действовать с 15 июля.

- В документе не указан срок действия [безвизового режима]. Это означает, что он будет действовать до дальнейшего уведомления, - сказал представитель МИД королевства Таиланд.

Граждане России также смогут по желанию увеличить срок безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 90 дней.

Согласно действующей процедуре, продление пребывания в стране на дополнительный срок осуществляется в отделении иммиграционной полиции при оплате пошлины в размере 1 900 батов ($52).

- В случае, если иностранец желает продлить временное пребывание в королевстве на более длительный срок, до истечения [60-дневного] срока действия разрешения на безвизовое пребывание необходимо подать заявление иммиграционным властям для его продления. Этот [дополнительный] срок не может превышать 30 дней, - говорится в документе.

Новые визовые послабления направлены на облегчение поездок туристов и должны способствовать развитию экономики государства. Новые правила распространяются также на граждан Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, ОАЭ, ЮАР, США, Узбекистана и других стран.

Всего с начала 2024 года Таиланд посетили около 960 тыс. российских граждан.

 

Фото: ru.freepik.com

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