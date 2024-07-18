В Бурятии мать с трудом добилась выплат за двух погибших на СВО сыновей

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мать двух сыновей, погибших на спецоперации. Старший сын женщины погиб в декабре 2023 года, младший - в январе 2024 года. Но ни за одного из них мать не получила причитающиеся выплаты. Женщина обращалась в военкомат по месту жительства, военную прокуратуру, но результатов не было.По данному факту Юлия Жамбалова обратилась в военные прокуратуры Барнаульского и Уссурийского гарнизонов. Они провели проверки, которые подтвердили отсутствие выплат за погибших бойцов.«В связи с выявленными нарушениями в отношении командиров войсковых частей, где служили погибшие, приняты меры прокурорского реагирования. После этого они издали приказы о начислении единовременных выплат, а также подготовили и направили в адрес АО «Согаз» комплекты документов, необходимые для оформления членам семьи военнослужащих страховых выплат и единовременного пособия», - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека.В настоящее время женщина получила все выплаты, положенные ей по закону.Фото: «Номер один»