Общество 18.07.2024 в 14:40
В Бурятии вводят новые меры поддержки для многодетных семей
Дети многодетных будут бесплатно питаться и ездить на общественном транспорте
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вводятся новые меры социальной поддержки многодетных семей, сообщил сегодня глава республики Алексей Цыденов.
В частности, школьники из многодетных семей будет бесплатно ездить на муниципальных автобусах, микроавтобусах и трамваях. Учащиеся школ, колледжей, техникумов и училищ будут получать бесплатное питание. Также дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет, не вступившие в брак, будут получать компенсацию в размере 50% от стоимости платного обучения в колледжах, техникумах и училищах.
«До 1 сентября 2024 года утвердим порядок выдачи удостоверения единого образца, подтверждающего статус многодетной семьи, а также порядок и условия предоставления мер социальной поддержки», - пообещал Алексей Цыденов.
Фото: «Номер один»
В частности, школьники из многодетных семей будет бесплатно ездить на муниципальных автобусах, микроавтобусах и трамваях. Учащиеся школ, колледжей, техникумов и училищ будут получать бесплатное питание. Также дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет, не вступившие в брак, будут получать компенсацию в размере 50% от стоимости платного обучения в колледжах, техникумах и училищах.
«До 1 сентября 2024 года утвердим порядок выдачи удостоверения единого образца, подтверждающего статус многодетной семьи, а также порядок и условия предоставления мер социальной поддержки», - пообещал Алексей Цыденов.
Фото: «Номер один»
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