В Бурятии вводят новые меры поддержки для многодетных семей

В Бурятии вводятся новые меры социальной поддержки многодетных семей, сообщил сегодня глава республики Алексей Цыденов.В частности, школьники из многодетных семей будет бесплатно ездить на муниципальных автобусах, микроавтобусах и трамваях. Учащиеся школ, колледжей, техникумов и училищ будут получать бесплатное питание. Также дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет, не вступившие в брак, будут получать компенсацию в размере 50% от стоимости платного обучения в колледжах, техникумах и училищах.«До 1 сентября 2024 года утвердим порядок выдачи удостоверения единого образца, подтверждающего статус многодетной семьи, а также порядок и условия предоставления мер социальной поддержки», - пообещал Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»